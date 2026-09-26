Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 28 вересня — 4 жовтня

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Овен

Займаючись роботою, не можна відволікатися на супутні, але марні справи, такі як порожні розмови з колегами, інакше представникам цього знака, на жаль, не судилося мати професійного, а заразом і фінансового успіху.

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Телець

Фінансовий успіх принесуть лише ті проєкти, які — так чи так — виявляться пов’язаними з матеріальним добробутом самих представників цього знака та їхніх сімей — наприклад, з ремонтом або навчанням дитини в школі.

Близнята

Обираючи професійні завдання, представникам цього знака важливо зосередитися на найперспективніших: робота буде вдаватися, а результат — зокрема, й фінансовий — перевершить усі очікування.

Рак

Можна ставати до роботи над проєктами, які — через свою складність — були відкладені на деякий час: тепер же настав час для них — результат, зокрема й фінансовий, безсумнівно потішить.

Лев

Зірки наполегливо радять представникам цього знака займатися благодійністю: звісно, це потрібно робити завжди, але цього дня зерна доброти впадуть на особливо сприятливий ґрунт і принесуть користь.

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Діва

Отриману в цей час — досить значну — суму грошей необхідно розподілити на тривалий період, інакше гроші можуть закінчитися набагато раніше, ніж того хотіли б представники знака.

Терези

Зараз сприятливий час для рішучих кроків у професійній сфері: тим, хто давно збирався перейти на нову роботу з набагато вищою зарплатою, можна писати заяву про звільнення зі старої — головне, не зволікати.

Скорпіон

Від ризику у фінансових питаннях, до яких представники цього знака відчуватимуть непереборну тягу, у цей час краще утриматися: він навряд чи виправдає себе — у будь-якому разі, на виграш розраховувати не варто.

Стрілець

Не варто поспішати з оформленням важливих фінансових документів: у них може прослизнути помилка — невелика, але достатня, щоб прибуток, на який розраховували представники цього знака, перетворився на збиток.

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Козоріг

Не варто ділитися своїми професійними планами з колегами, навіть якщо представники цього знака їм довіряють: спокуса втілити в життя чужі ідеї може виявитися настільки сильною, що людина не встоїть.

Водолій

Настав сприятливий час для ділових переговорів будь-якого характеру — досягнуті в результаті домовленості допоможуть покращити спільний бізнес і, як наслідок, вже найближчим часом принесуть значні дивіденди.

Риби

Через високий ризик стати жертвою шахраїв краще утриматися від будь-яких фінансових операцій: якою б не була сума вимушених втрат, вона — у будь-якому разі — виявиться прикрою, тож варто бути обережними.

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