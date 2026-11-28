Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день від дня усе по-різному. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 30 листопада до 6 грудня?

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Овен

Обираючи подарунок для близької людини, найголовніше — не скупитися, оскільки це може негативно позначитися не лише на стосунках із нею, а й на фінансовому становищі загалом.

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Телець

Від важливих рішень, що безпосередньо стосуються фінансів, необхідно утриматися — у цей час вони переважно виявляться помилковими, тож краще не ризикувати даремно.

Близнята

До пропозиції добре заробити, особливо якщо для цього не доведеться нічого робити, необхідно поставитися з обережністю: піддавшись на вмовляння, легко стати жертвою шахраїв.

Рак

У цей час важливо менше говорити й більше діяти: представникам знака треба працювати, не розголошуючи своїх планів — зі словами зникне необхідна для роботи енергія, а це одразу ж позначиться на зарплаті.

Лев

Від будь-яких фінансових угод у цей час рекомендується утриматися: дрібна, але прикра помилка, що прокралася у текст документа, який підписують представники знака, може призвести до цілої низки доволі серйозних втрат.

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Діва

Перш ніж здійснювати будь-які фінансові операції, необхідно проаналізувати всі можливі наслідки, і лише дійшовши остаточного висновку, що угода цілком безпечна, можна її підписувати.

Терези

Банківська картка цього тижня цілком може поповнитися значною сумою: зірки радять представникам знака розділити отримані кошти на кілька частин і спрямувати на вирішення найважливіших матеріальних питань.

Скорпіон

Незважаючи на стабільність матеріального становища, трохи розумної економії не завадить — це дасть змогу зібрати певну суму грошей, необхідну для повноцінного літнього відпочинку.

Стрілець

Час сприятливий для розмови з начальством на фінансові теми: безпосередній керівник, схоже, готовий ухвалити важливе рішення і піде назустріч представникам знака, задовольнивши прохання про підвищення зарплати.

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Козоріг

Не варто відмовляти в матеріальній допомозі людям, які по неї звернуться — вони справді її потребуватимуть, а добрі справи завжди винагороджуються належним чином, і цей випадок не стане винятком.

Водолій

Будь-які фінансові угоди вицей час буквально приречені на успіх, але особливо вдалими виявляться підписані цього тижня контракти: вже незабаром вони принесуть очікувані дивіденди.

Риби

Будь-які фінансові рішення в цей час необхідно ухвалювати винятково самостійно, не зважаючи на чужу думку та не беручи до уваги чужі поради — рекомендації інших людей виявляться помилковими та все зіпсують.

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