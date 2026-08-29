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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
806
Час на прочитання
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень від 31 серпня до 6 вересня: на кого зі знаків чекає прибуток

Фінанси відіграють важливу — а іноді й першочергову — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не схожий. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 31 серпня до 6 вересня?

Овен

До будь-яких фінансових ідей, які в цей час можуть спасти на думку представникам цього знака, слід ставитися з великою обережністю: одна з них може виявитися помилковою і принесе не прибуток, а збитки.

Телець

Зірки підготували для представників цього знака зустріч із людиною з минулого, з великою ймовірністю вони отримають від неї пропозицію створити спільний бізнес, який з часом принесе значні дивіденди.

Близнята

На робочому місці бажано обмежуватися виконанням своїх безпосередніх обов’язків: будь-які інші справи викличуть невдоволення керівництва і, як наслідок, штраф або позбавлення заслуженої премії.

Рак

На знаки, які може надсилати в цей час Всесвіт, слід звертати найпильнішу увагу: вони можуть підказати, на що варто зробити акцент у фінансовому плані, щоб отримати солідні виплати.

Лев

З фінансами в цей час слід поводитися особливо обережно: можна робити лише дрібні закупи — від великих краще утриматися, інакше доведеться шкодувати про даремно витрачену значну суму.

Діва

Займаючись довгоочікуваним «тюнінгом» свого будинку, не варто економити на матеріалах: ремонт робиться не так часто, а якість життя має велике значення для професійної діяльності — вона допоможе добре заробляти.

Терези

Не варто чіплятися за стабільність, якщо вона стала синонімом стагнації: можливості для професійного розвитку немає, а зарплата вже давно «застигла» на одному рівні: можливо, варто ризикнути й усе змінити.

Скорпіон

Не варто покладати великі надії на свої професійні плани — з різних причин досягти успіху однаково не вдасться, так само як і заробити, поки що доведеться задовольнятися тим, що є.

Стрілець

На вигідні фінансові пропозиції, які можна отримати цього тижня, не варто одразу погоджуватися: спочатку потрібно дізнатися про компанію, і лише якщо все здасться надійним, можна сказати «так».

Козоріг

Під час прибирання в будинку слід — не замислюючись — викинути речі, якими давно не користуєтеся: вони захаращують дім і перекривають фінансові потоки, що надходять до нього; після прибирання гроші надходитимуть регулярно.

Водолій

Необхідно проаналізувати свої останні професійні дії: найімовірніше, десь прихована незначна, але прикра помилка, яка з часом неодмінно позначиться на гонорарі за роботу.

Риби

У цей період можна розв’язувати лише дрібні фінансові питання, а от від великих поки що слід утриматися — не варто марно витрачати час і сили представників цього знака на їх врегулювання.

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