Фінансовий гороскоп на вересень 2025 року / © Credits

Повернення Сатурна в Риби (1 вересня) запускає кармічні уроки, пов’язані з боргами, зобов’язаннями та фінансовими ілюзіями. Усе, що було побудовано на хиткій основі, почне хитатися й руйнуватися, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

2 вересня Меркурій у Діві допомагає побачити реальну картину: де витоки грошей, що варто оптимізувати, які проєкти потребують перегляду. Це ідеальний час для ревізії бюджету, суворого обліку та впорядкування справ.

Але вже 4–6 вересня квадрат Юпітера з Марсом може провокувати ризиковані дії: бажання інвестувати або витрачати зіткнеться з відсутністю міцного фундаменту. Важливо не гнатися за «швидкими прибутками», інакше ціна помилки виявиться вищою за вигоду. Тут працює стратегія шахіста: чекати, спостерігати, прораховувати.

7 вересня відкривається коридор затемнень місячним затемненням у Рибах, що порушує теми минулого. Можуть повернутися старі борги, забуті зобов’язання, незавершені фінансові проєкти. Це кульмінація, коли ілюзії розсіюються, а правда стає очевидною.

13–14 вересня з’єднання Сонця з Меркурієм допомагає ухвалити усвідомлені рішення, подолати паніку і діяти логічно. Ці дні гарні для підписання документів, переговорів, запуску довгострокових стратегій.

14 вересня — серединна точка між двома затемненнями. День складний, оскільки виявляються проблеми, можуть виникнути жалі про втрачені можливості. Але саме тому приходить усвідомлення, куди насправді варто спрямувати ресурси, щоб вони працювали в інтересах майбутнього.

15–16 вересня гармонійний аспект Марса і Венери створює простір для співпраці та фінансового партнерства. Можливі вигідні угоди, спільні проєкти, примирення після конфліктів. Гарний час для відновлення балансу між «хочу» і «можу».

18 вересня Меркурій у Терезах в опозиції до Нептуна може дати фінансову плутанину — не варто укладати сумнівні угоди або довіряти обіцянкам без гарантій. Краще зачекати кілька днів.

19 вересня великий повітряний тригон відкриває потужний канал для ідей та інтелектуальних проєктів. Це час для запуску стартапів, освітніх ініціатив, онлайн-бізнесу. Особливо сприятливі сфери, пов’язані з комунікаціями й технологіями.

Коли Венера, планета цінностей, задоволень і матеріального благополуччя, 19 вересня увійде до знака Діви, енергія у фінансовій сфері помітно зміниться. Якщо в попередньому транзиті акцент міг бути на щедрості, розкоші або бажаннях «потішити себе», то тепер настає час розуму, розрахунку і тверезої оцінки.

Гроші починають витрачатися усвідомленіше, з’являється прагнення купувати тільки те, що дійсно необхідно, без надмірностей та імпульсивних витрат. Чудовий період для наведення ладу в бюджеті: складання списків витрат, оптимізація рахунків, перегляд боргових зобов’язань.

Цей транзит вчить бачити справжню цінність у простих, корисних і надійних речах. Фінансовий успіх приходить через уміння бути ощадливим, зібраним і точним.

Венера в Діві прихильна до вкладень у здоров’я, освіту, інструменти для роботи і повсякденні потреби. Усе, що підвищує ефективність і якість життя, виправдає себе. Але краще цим зайнятися після 22 вересня.

20 вересня Венера у квадраті до Урана порушує питання несподіваних витрат або нестандартних інвестицій. Може прийти раптовий шанс заробити — але й ризик втратити великий. Важливо зберігати гнучкість і не прив’язуватися до звичних сценаріїв.

21 вересня сонячне затемнення в Діві стане точкою перезапуску і закриє осінній сезон затемнень. Фінансові стратегії, побудовані на хаосі, зруйнуються. Але саме це дасть шанс вибудувати більш стійку основу. Усе зайве піде, залишиться тільки те, що має реальну цінність.

Від 22 вересня енергія змінює ритм: Марс починає транзит Скорпіоном, що дає глибину і рішучість. Транзит відкриває інші дороги, допомагає змінити спосіб дії на ефективніший і побачити те, що раніше було поза увагою. Марс у Скорпіоні сприяє розвитку психічної сили, дає здатність до глибинної перебудови. Він допомагає трансформувати наявний стан речей, позбутися нав’язаних шаблонів.

А Сонце у Терезах вмикає тему рівноваги — о 21:20 (gmt+3) 22 вересня настає третя кардинальна точка року — осіннє рівнодення. Сонце — центр усвідомлення. Переміщуючись знаком Терези, наше денне світило символізує пошук балансу, світла, чіткості та внутрішньої рівноваги. Воно висвітлює все, до чого торкається, і в тригоні — посилює потенціал інших планет.

Важливі рішення варто ухвалювати тільки після цього дня, адже кардинальні дати завжди приносять різкий поворот у справах, зміну професії, стратегії або способу заробітку.

Останній тиждень вересня під впливом великого повітряного тригона Сонце-Уран-Плутон відкриє нові горизонти. Він об’єднує три планети, кожна з яких несе унікальну силу, і робить це в повітряних знаках, що відповідають за мислення, ідеї, комунікацію і рух свідомості.

Завершення місяця стане дуже яскравим і незабутнім. Після затемнень, розворотів і напружених аспектів нарешті можна перевести подих, усвідомити, заради чого все відбувалося, і зробити крок у нову реальність.

Вересень 2025 року — це час несподіваних ідей, інсайтів, осяяння, які допоможуть побачити майбутній напрямок. Особливо вдалими є інвестиції в навчання, технології, творчість, психологію та дослідницькі проєкти. Головний урок: фінанси потребують зрілості й чесності. Усе ілюзорне розсиплеться, а все, що побудовано на чіткості та цінностях, отримає шанс на зростання.