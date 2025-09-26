Фінансовий гороскоп на жовтень 2025 року / © Credits

Реклама

Напружений аспект Юпітера і Меркурія 1 жовтня розкриває протиріччя в питаннях розподілу спільних ресурсів, сімейного бюджету і фінансових зобов’язань перед іншими людьми, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

3 жовтня Венера в Діві з’єднується з Низхідним Місячним Вузлом, відкриваючи простір для глибокого перегляду фінансових звичок. Цього дня можуть проявитися старі моделі поводження з грошима — ті, що давно втратили ефективність, але все ще впливають на вибір. Незакриті зобов’язання, борги, рішення, ухвалені через відчуття обов’язку чи страху — все це спливає і потребує завершення. Усвідомлена відмова від застарілих стратегій дає можливість побудувати нову фінансову систему — зрілішу, вільнішу і відповідну до поточних цінностей.

Від 6 жовтня, коли Меркурій входить до Скорпіона, починається період глибокої аналітики. Це час, коли варто переглядати контракти, вести переговори, займатися інвестиціями і спадковими питаннями. Мовлення стає гострим, проникливим, і саме це допомагає докопатися до суті фінансових проблем.

Реклама

Повний місяць в Овні 7 жовтня може стати точкою ухвалення значущих рішень або моментом фінансового вибору: вкластися, вийти зі збиткового проєкту, закрити кредит, підштовхнути до інвестицій або початку нової справи.

8 жовтня Венера в секстилі з Юпітером приносить полегшення: з’являється можливість домовитися, отримати підтримку, виявити щедрість. Це гарний день для придбань, вкладень, отримання бонусів або подарунків. Фінансова енергія стає м’якшою, даючи змогу відчути радість від простих речей.

У середині місяця відкриваються нові перспективи: несподівані пропозиції, партнерства, інвестиції. Від 14 жовтня Венера входить до знаки Терезів, і починається період гармонізації в діловій сфері завдяки готовності до компромісів. Аспекти з ретро-Плутоном та Ураном 14 і 15 жовтня можуть принести несподівані фінансові можливості, повернення боргів, появу інвестора. Це час, коли гроші приходять через красу, естетику, справедливість і баланс. Можливі вигідні угоди, особливо з людьми з минулого, які повертаються невипадково.

Венеріанська енергія у Терезах допомагає знаходити баланс та укладати вигідні угоди. Це сприятливий час для переговорів, юридичних питань, врегулювання суперечок. Ті, хто працює в галузі мистецтва та творчості, медицини, а також у юридичній і дипломатичній сферах, можуть розраховувати на зростання.

Реклама

Однак друга половина жовтня принесе і кризи: накопичується напруженість, спливають приховані конфлікти, можливі раптові витрати або втрати. Сильні емоції можуть підштовхнути до необдуманих придбань, ризикованих кроків або конфліктів через гроші. Та саме в цьому вогні народжуються нові рішення. Через кризу відкривається шлях до звільнення від старих страхів і пошуку ресурсів усередині себе.

17 жовтня Сонце в напруженні з Юпітером сприяє перебільшенням. Амбіції можуть виявитися вищими за реальні можливості. Бажання показати масштаб і блиск здатне спотворити картину та підштовхнути до хибних витрат. Енергія цього дня підштовхує до розмаху, але надмірний оптимізм здатен призвести до перевантаження і помилок. Важливо зберігати тверезий погляд на справи та не брати на себе зобов’язань, які виявляться непідйомними.

У другій половині жовтня важливо бути реалістами та грамотно розподіляти сили й фінанси. Надмірне прагнення до зростання і визнання може обернутися завищеними очікуваннями та прорахунками. Не варто хапатися за все одразу — краще зосередитися на головному і не витрачати ресурси намарно.

Від 18 до 23 жовтня — небезпечний період, коли з’єднання Ліліт, Марса і Меркурія у Скорпіоні може призвести до спалахів конфліктів, викриттів, ревнощів до чужих успіхів. У фінансовій сфері це час, коли розкриваються приховані мотиви, таємні бажання, пригнічені страхи. Можливі кризи, але саме вони дають шанс на очищення і звільнення від внутрішніх обмежень.

Реклама

Молодик у Терезах 21 жовтня пропонує перезапустити стосунки, основою яких є грошовий інтерес. Там, де є чесність і гармонія, з’явиться свіжий імпульс для зростання. А все, що тримається лише на видимості та гарних словах, поступово втратить силу.

Цей молодик у Терезах немов перевіряє партнерські домовленості на міцність. Ті, які витримають випробування правдою, оживуть і зміцняться. Ті ж, що ґрунтуються на обмані чи нерівновазі, зникнуть без сліду.

22 жовтня Нептун повертається до Риб, і тема ілюзій, натхнення та розчарувань знову стає актуальною. Можливо, доведеться переосмислити свої мрії про багатство, джерела натхнення і способи отримання доходу. Це час, коли віра у фінансову стабільність проходить перевірку на справжність.

З входженням Сонця до Скорпіона 23 жовтня починається сезон трансформації. Все зайве й поверхневе йде, фінансові рішення потребують глибини та виваженості. У сфері грошей і ресурсів важливо дивитися в корінь, діяти усвідомлено та без масок. Тут виграють не ті, хто здатний до чесного вибору і трансформації.

Реклама

24 жовтня гармонійний аспект Юпітера і Меркурія повертає ясність мислення. Гарний день для стратегічного планування, консультацій, підписання договорів, відновлення довіри та оформлення важливих документів. Особливо вдалі угоди з іноземцями, листування, переговори.

Від 25 до 27 жовтня — пік активності Ліліт і Марса у Скорпіоні. Енергія пристрасті й конфронтації заважає продуктивній роботі. Багато людей у цей період схильні до різких дій, конфліктів, але за ними — шанс звільнитися від старих образ, страхів та емоційного тягара, пов’язаного з грошима. Важливо не піддатися руйнівним імпульсам, а спрямувати енергію на трансформацію негативу в корисну енергію.

28 жовтня Марс у тригоні з Юпітером приносить приплив упевненості та рішучості. Чудовий час для запуску нових проєктів, особливо тих, які пов’язані з зарубіжними партнерами. Це аспект переможців, готових подолати будь-які перешкоди.

29 жовтня Меркурій входить до знака Стрільця, і думки стають позитивнішими, вільнішими, ширшими. З’являється бажання говорити про великі цілі, мріяти голосніше, будувати амбітні плани. Фінансові стратегії розширюються, але важливо не втрачати зв’язок з реальністю.

Реклама

Ретро-Плутон у секстилі з Меркурієм 30 жовтня завершує місяць усвідомленням: кризи пройдено не даремно. Вони відчинили двері до особистісного зростання, допомогли знайти нові опори та розширили горизонти розуміння. Жовтень перевіряє нас на здатність зберігати внутрішню рівновагу у вирі подій, і саме це стає основою зрілої фінансової стійкості.