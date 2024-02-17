Гардероб Близнят: астрологиня розповів, який одяг вибирати, щоб догодити зіркам

Близнята – перший знак стихії Повітря та рухомого хреста зодіаку. Ведуть активне та насичене життя, легко пристосовуються до будь-якої ситуації. Близнята бачать взаємозв'язок між несумісними речами, мислять парадоксально, можуть часто опинятися у подвійних ситуаціях.

Управителем Близнят є Меркурій – нейтральна планета, що пов'язує між собою ЯНські та ІНЬські принципи та відповідає за комунікації, прийом, передачу інформації та енергії. Прояви Меркурія залежать від того, з якою планетою він перебуває в аспекті, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Представники знаку Близнята – інтелектуально обдаровані особи, з веселим характером та темпераментною цікавістю. Цікаві співрозмовники, з ними ніколи не буває нудно. Здатні легко встановлювати контакти з багатьма різноплановими людьми, але намагаються уникнути будь-якої відповідальності. Не завжди готові заглиблюватися у відносини, тому зв'язки зазвичай поверхневі.

У спілкуванні з близьким оточенням Близнята бувають несерйозні, не вміють зберігати таємниці, їхні жарти, часто нетактовні. Швидко задовольняють свою цікавість, перемикають увагу на нову порцію інформації, якою щедро діляться з іншими. Закохані, мінливі на думці можуть змінювати своє ставлення кілька разів на день. Якщо чогось не розуміють чи чомусь не вірять, стають агресивними і нізащо не визнають своїх помилок. Швидше обіграють ситуацію так, щоб не мати безглуздого вигляду в розмові.

Для Близнят життєво необхідно постійно займатися якоюсь справою, метушливі, схильні вигадувати собі проблеми на рівному місці, вносять занепокоєння та дитячий ентузіазм у будь-який захід. Мають велику ерудицію і багатий словниковий запас, люблять виступати перед публікою з палкими промовами, завжди знаходять вихід з будь-якого скрутного становища.

Серед народжених під знаком Близнята багато журналістів та критиків, письменників, перекладачів, блогерів, посередників та ріелторів, помічників, фахівців з реклами та просування послуг. Оскільки швидко втрачають інтерес до справи, часто не доводять розпочате остаточно, займаються кількома справами одночасно. Тому Близнята не ефективні у довгострокових проєктах, але дуже продуктивні як творці стартапів. Головне, щоб робота була пов'язана з різними речами і явищами, поїздками, знайомствами, пізнанням нового.

Близнята у витратах непостійні, можуть легко спустити велику суму грошей на річ, що сподобалася, що робить їх матеріальне становище вельми нестабільним. Але зазвичай ні про що не шкодують, швидко перебудовуються і не фіксуються на промахах, знаходять вихід із безвихідної ситуації. Якщо Близнята розвинуть у собі самодисципліну і будуть послідовними у виконанні поставлених завдань, зможуть досягти високих цілей та соціального становища.

Близнята легкі на підйом, їм життєво потрібні довгі піші прогулянки на свіжому повітрі, велосипедна їзда, скандинавська ходьба, йога. Тому одяг і взуття зазвичай вибирають зручне, що не сковує рух і без натяку на сексуальність. Образ вічного підлітка, який прагне пізнати світ, ідеально підходить представникам цього знаку зодіаку.

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Найкращий аксесуар для Близнят — щоденник і стильна ручка. Також це може бути стильна парасолька. Чудово підкреслять їхню індивідуальність: планшет, органайзер для документів або електронна книжка. Оригінальний напівпрозорий бант для волосся приверне захоплений погляд інших людей.

Кольори знака Близнята переважно світлі, повітряні: бірюзовий, жовтий, блакитний, світло-бежевий та світло-синій. Одяг білого кольору – ідеальна основа для створення будь-якого образу. Темна і насичена кольорова гама негативно впливає на настрій народжених під знаком Близнята, який швидко пошириться на всіх людей.

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Всі прикраси, які підкреслюють легкість, наприклад, сережки або намисто з пір'я, а також декоративне пір'я в інтер'єрі, підставки під пахощі та ефірні олії, створять чудову атмосферу і притягнуть удачу в життя Близнят.

У стилі пастораль закладена ідея легкості, співзвучна зі стихією Повітря, до якої належить знак Близнята. Цей стиль заснований на природних відтінках, натуральних, світлих лляних та бавовняних тканин, прошви та мереживо, які чудово доповнюють солом'яні капелюхи та плетені прикраси.

Стиль нью-лук прийнято вважати великосвітським. Всі елементи: одяг, взуття та аксесуари виконані у відтінках одного кольору. Доповнює образ об'ємний бант або мереживний комір і рукавички. Дуже важливо не перебрати з деталями!

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Для дівчат і молодих жінок підійде стиль преппі, який включає блейзери і в'язані жилети, світшоти з логотипами, сорочки-поло і спідниці-плісе, оксфорди, класичні лофери і туфлі на невеликих підборах, а також сумки-сетчели, берети і слабо зав'язані краватки.

Азіатський стиль одягу передбачає сукні в стилі кімоно, широкі штани, туніки без вирізів з легких, блискучих, гладких тканин.

Балетний стиль – дуже ніжний, нагадує вбрання балерин. Пишні багатошарові спідниці, легкі повітряні блузи та сукні створюють жіночний і невагомий образ.

Фото: Getty Images

Білизняний стиль в одязі для жінок передбачає використання для повсякденного гардеробу речей, що імітують спідню білизну. Це можуть бути топи з мереживом, легкі спідниці та сукні-комбінації з гіпюру, шовку, атласу.

Фото: Getty Images

Гранж – стиль, побудований на запереченні розкоші, є ефект вицвітання і зношеності. Виявляється у нестандартному поєднанні речей, багатошаровості. Основна палітра – приглушена.

Графіті – молодіжний стиль одягу, в якому речі та аксесуари розписані чи розмальовані.

Джипсі – стиль мандрівних та вільних циганок. Складається з вільних багатошарових довгих спідниць, великої кількості прикрас та декору на речах, зручному взутті.

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