Гардероб Левів: астрологиня розповіла, який одяг вибирати, щоб догодити зіркам

Лев – фіксований знак зодіаку, тут максимально і найбільш стійко поводиться Вогонь. Гарно, шляхетно, дорого – ключові слова цього знака.

Світосяйний бог Геліос (Сонце) – один з найшанованіших богів Стародавньої Греції, божество світла, музики й мудицини, опікується науками та мистецтвами. Сонце визначає приналежність до того чи іншого знака зодіаку. В натальній карті людини показує, де і як вона прагне "сяяти", в яких ситуаціях вона буде центром, як може привертати загальну увагу і надовго утримувати інтерес до своєї персони, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Сонце – сам принцип життя, продовження роду, образ діда та батька в гороскопі. Сім'я і діти дають Леву силу, яку він спрямовує до інших сфер. Вогню Лева вистачає на всіх, вони дуже харизматичні та яскраві особистості. Можливо, тому народжені під знаком Лева подобаються людям попри те, що представники цього царського знака люблять домінувати і іноді "гарчать".

У знаку Лева вже видно результат наповнення енергією та запліднення у природі. Достигає урожай, дозрівають плоди, підростає потомство. Найстійкіше тепло в цей період у природі. Наявність моральних принципів і цінностей характеризує більшість представників цього знака з найкращого боку. Леви – діяльні люди, які прагнуть успіху та популярності.

Леви мають прекрасний творчий потенціал. Їм подобається престиж, кураж і розмах у всьому. Найчастіше Леви – естети, які захоплюються статусними ексклюзивними аксесуарами і гарними речами. Знають, як надихнути публіку, повернути інтерес до життя.

Нерідко Леви дуже амбітні, часто стурбовані важкодосяжними цілями. Особливо це проявляється у кар'єрі. Постійно хочуть посідати чільну позицію і перебувати на вершині п'єдесталу, "сидіти на троні і правити королівством". Для цього Лев має все, що необхідно: лідерські якості, харизму, завзятість, ясну свідомість і акторський талант. Найкращий представник великого бізнесу, власник успішної фірми, чудовий організатор. Йому подобається керувати якщо не людьми, то процесами.

Левам складно щось приховати, таємниці не є їхньою частиною життя. Фіксований Вогонь приносить у їхній життєвий шлях помітність у будь-яких ситуаціях – як позитивних, так і не дуже. Леви часто вирушають підкорювати сцену, серед знаменитостей є чимало представників цього знака зодіаку. Увага публіки їм подобається, як і оплески, вибух емоцій, кипіння пристрастей.

Усвідомлена, активна діяльність, а також витримка завжди приводять Лева до успіху й популярності. Вогонь дає йому силу, насичує і штовхає на звершення. У Лева багато позитивних якостей, він рідко здається перед невдачами, проте має і слабкі сторони. Насамперед це егоїзм, зацикленість на собі – Леви люблять купатися у променях власної пишноти. Гравець та авантюрист, азартна людина, через що бувають проблеми, причому як у жінок, так і у чоловіків.

Жінки-Левиці – працелюбні й талановиті, зазвичай змушені одягати соціальні маски, грати певну роль, "зберігати обличчя", щоб не відбувалося в цей момент у їхній душі. Їм буде нескладно "принести здобич своєму Леву" і водночас показати, що їхній чоловік найкращий, навіть якщо це не так.

Чоловіки-Леви збирають у собі всі якості цього знака, велелюбні й дуже вимогливі до партнерки. Важко догодити чоловікам цього знака. Вони хочуть бачити поряд із собою Левицю – жінку соціально реалізовану, доглянуту, ідеальну матір своїх дітей. А також ту, до якої прикуті захоплені погляди інших чоловіків. Та водночас чоловіки-Леви дуже ревниві, їм потрібні докази кохання.

Зазвичай Леви люблять яскраве вбрання. Речі в гардеробі мають бути дорогими та якісними. Вважають за краще довго накопичувати і купити одну річ, але підтримувати розкішний образ, ніж мати багато простих речей. Золоті прикраси чудово підкреслюють їхнє ставлення до себе і життя загалом.

Фото: Associated Press

Бурштин називають "сонячним каменем", адже він буває всіх відтінків Сонця. У Стародавній Греції вірили, що бурштин – це скам'янілі сльози доньок Сонця. Вважається, що бурштин дарує своєму власникові здоров'я і щастя. Камінь бурштину допомагає сконцентрувати творчі сили, додає віру в себе та притягує позитивну енергію. Щоб прикраса принесла не лише задоволення, а й користь, Левам можна порадити носити вироби з рубіном, каблучки з гранатом, прикраси з бурштином, сердоліком, шпінеллю.

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Прикраси, які найбільш підходять для Лева-жінки – золоті браслети, годинники, кольє, каблучки, сережки у формі кола, намиста з бурштину, коралові намиста. Золоті вироби можна замінити дорогою біжутерією з жовтого металу. Чоловікам найбільше підійдуть масивні годинники й ланцюжки, виготовлені з жовтого або червоного золота. А перова або кулькова ручка з бурштину на гарній підставці в офісі чудово підкреслить статусність її власника. І, звісно, престижний автомобіль.

Анімалістичний стиль співзвучний з енергією представників знака Лева, одразу привертає увагу інших,оскільки це одяг, взуття та сумки з тваринним принтом – зебри, леопарда, тигра, корови, черепахи, змії, крокодила.

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Аристократичний стиль – елегантний стиль одягу. Вирізняється скромністю і стриманістю, але допускає адаптацію сучасних трендів. Як аксесуар підійде милий капелюшок.

Одяг у стилі гангстерів для чоловіків – костюм трійка, сорочка та краватка, лакові туфлі. Для жінок гангстерський стиль або стиль Чикаго – це хутра, сукні, що облягають, ефектні прикраси. На голові – елегантний капелюшок або пов'язка на голову з об'ємним пір'ям.

Фото: Getty Images

Вбрання у стилі Голлівуд – епатажне, яскраве, відповідно, не на кожен день. Відкриті плечі і спина, силует, що облягає, ідеальний крій, розкіш у кожній деталі – обов'язкові вимоги до цього стилю.

Міський шик в одязі для жінок – поєднання класичного, мінімалістичного, ділового й повсякденного кежуал-стилю. Одяг високої якості, вирізняється ідеальним кроєм і м'якими формами без зайвих деталей. Колірна гама нейтральна, спокійна.

Фото: Getty Images

Французький або паризький шик – це простий і функціональний одяг, але водночас легкий і витончений. Для пошиття застосовуються якісні тканини спокійних відтінків. Берет або шийна хустинка – обов'язковий атрибут.

Екстравагантний стиль в одязі дозволяє виділитися, показати себе, але водночас не виходить за межі здорового глузду. Яскравий помаранчевий шарф, незвичайний аксесуар, капелюх з великими полями допоможуть створити такий сміливий образ.

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