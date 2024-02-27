Гардероб Раків: астрологиня розповіла, який одяг вибирати, щоб догодити зіркам

Знак Рак – інтуїтивний, емоційний. Його представники більше, ніж будь-хто з усіх 12 знаків, готові піклуватися про інших людей. Легко впливають на оточення, можуть згуртувати всіх задля досягнення загальної мети чи виживання.

Точка літнього сонцестояння 20-22 червня (момент входження Сонця на знак Рака у різні роки відбувається різними днями) відповідає початку астрономічного літа і за аналогією прийнята в астрології як початок знака зодіаку Рак – точка 0°, нульовий градус цього знака. Влітку відбувається максимальне наповнення соками, енергією, теплом. У природі панує засвоювання, вбирання. Все росте і розвивається, наливаються плоди і з'являється потомство. Такі якості стихії Води, як сприйняття, наповнення, розчинення та адаптація до навколишнього світу найяскравіше виявлено саме в цю пору року. День як світлий час доби до цього моменту досягає максимальної своєї тривалості і після переходу точки 0° Рака день поступово починає зменшуватися, поступаючись часом ночі – темному часу доби, що відповідає за аналогією стихії Води, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Рак – перший знак тригону Води та завершальний знак зони творення. Ця зона описує активні, початкові, перші якості всього кола знаків Зодіаку, що може описувати як людину, так і будь-який процес, що має точку початку. Іншими словами, знак Рака містять у собі енергію та показники початкових моментів, пов'язаних із розвитком та зростанням.

Зона Створення – це той потенціал, який розкриватиметься і розвиватиметься надалі. Це старт, поштовх, із чого все починається. Належить до кардинального хреста, що так само пояснює активність як найбільш характерну якість цієї зони.

Знак Рака ставить кардинальне завдання – зробити місце, територію найбільш прийнятною для життя, розмноження, розвитку. Саме Рак у потенційному вигляді зберігає все, що вбере, збере, засвоїть. Це і пам'ять, і спадщина предків, і почуття, враження, що проявляються як інтуїція. Це здатність тонко відчувати настрій та стан навколишнього світу, що дозволяє цьому знаку визначати найбільш комфортні та безпечні умови для життя. Образ озера як замкнутого водоймища, в якому минає життя його мешканців, прихований від сторонніх, і тому затишний і безпечний.

Місяць символізує циклічне оновлення, відродження, мінливість, емпатію, інтуїцію та емоції, пам'ять. Образ матері, Роду та сім'ї, батьківщини та національних традицій. Місяць на нашому небі багатоликий і мінливий, він постійно змінює свою фазу, як жінка змінює свій настрій і самопочуття. Тому Місячних богинь налічується кілька, насмперед, це Артеміда – сестра Аполлона (Сонце). Вона дбає про все, що живе на землі, росте в лісі та полі, благословляє шлюб, народження дітей, викликає зростання трав, квітів, дерев. Артеміда любить відпочивати в тіні та прохолоді, щоб ніхто не порушував її спокій. Також місячною богинею є Селена. Щоночі Місяць – Селена, символ жіночності та сприймального початку, який мирно світить на сплячу землю сумним срібним світлом, вона так любила прекрасного Ендіміона, що занурила його у вічний сон, бажаючи бачити його завжди молодим, щодня вона пестить його і шепоче слова кохання, але не отримує відповіді. І, нарешті, Геката – богиня чарівництва та чаклунства, яку супроводжують різні чудовиська (страхи та манія), що живуть у підземному світі. Вона відбиває період темних ночей, коли Місяця не видно на небі (можна сказати, вона максимально "темна", заглиблена в себе) перед молодиком.

Управління Місяця впливає на характер представників цього знака, роблячи їх вразливими і чутливими людьми. Місяць і водяна стихія знака дають Раку здатність до емпатії, можливість миттєво вгадувати думки та сподівання інших людей. Це рішучі та шляхетні люди, часто патріоти.

Жіночний, класичний, м'який одяг світлих відтінків цілком відповідає глибоко емоційному Раку. Прекрасно доповнюють образ прикраси із срібла або білого золота, перламутру, перлів, кварцу та місячного каменю. Сувеніри, брелоки, кулони, підвіски або принти в одязі та аксесуарах, що показують силу та таємниці води (фонтани, струмки, річки та ін.), допоможуть досягти душевної гармонії.

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Представники знаку Рака глибоко відчувають природу, зв'язок із предками. Колиска – символ безсмертного роду та родоводу. А також зародження нового та чогось дуже важливого. Формуючи інтер'єр свого дому, варто звернути увагу на подібні деталі та перетворити домашній антураж картинами або іншими елементами декору із зображенням сімейного вогнища, немовлят у колисці, фотографій батьків та дітей, національних традицій. Малюнки з кішечками чи собачками, наприклад, на чохлі телефону, також підкреслить особливості характеру народжених під знаком Рака.

Ретро, традиційні стилі одягу ідеально підходять Ракам. Основні елементи одягу припускають відсутність контрастів, вітається гра напівтонів, що загалом відповідає м'якій місячній формі.

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Етнічний стиль – образи, побудовані на кшталт національних костюмів різних країн. Може бути індійським – з сукнями, що імітують сарі, грецьким – з білими жіночними сукнями та будь-яким іншими.

Натуральний стиль в одязі ґрунтується на використанні речей винятково з природної сировини. Може бути діловим, повсякденним чи будь-яким іншим. Іде акцент на округлу лінію плеча, талія не виділяється.

Екологічний стиль в одязі або скорочено екоодяг з натуральних матеріалів у повній відповідності до принципів збереження природи вирізняється спокоєм та розслабленістю образів.

Фото: Getty Images

Палантин, шаль, шарфик або мохерова хустка начебто "з бабусиної скрині" підкреслять повагу до представників минулих поколінь, додасть впевненості Ракам будь-якого віку та статі. Спробуйте доповнити улюблений гардероб вінтажними прикрасами – брошкою чи браслетом.

Східний стиль, що підкреслює традиції, – довгі, вільні сукні з широкими рукавами, туніки, вільні штани-шаровари, плащі з просторими капюшонами.

Джинсовий стиль класичних кольорів для джинсів передбачає не лише джинсові штани, а й інші деталі – сорочку, аксесуари, взуття з деніму.

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Морі — японський стиль "дівчини з лісу", жіночний і трохи наївний, образ має бути протиставлений ритму життя мегаполісів.

Нью-лук – граційний, жіночний і витончений стиль у дусі Dior.

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Скандинавський стиль в одязі та взутті – концентрація на функціях теплого одягу, а не на його зовнішньому вигляді. Для цього стилю характерні монохромні луки у природній палітрі, а також традиційні мотиви у вигляді вишивок або малюнків.

Фото: Getty Images

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