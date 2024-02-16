Гардероб Тельців: астрологиня розповіла, який одяг вибирати, щоб догодити зіркам

Телець – другий знак зодіаку, якщо рахувати від точки весняного рівнодення, жіночий, пасивний, входить до зони творення. Це перший знак Землі, який має фіксовані якості – найстійкіший прояв стихії. Головний управитель цього знака – Венера, планета гармонії, любові та краси, особистих і ділових взаємин, грошей, комфорту.

Тельці здатні накопичувати в собі енергію та оформлювати накопичене в реальну форму. Вони спокійно вичікують слушних обставин, розмірковуючи про майбутнє. Вперті та незворушні представники цього знака зодіаку готові добиватися всього своїм шляхом, повільно, але впевнено, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Основний принцип знаку Тельця – ґрунт під ногами, опора, поняття матерії, власності, відчуття форми та краси, природні процеси накопичення і збирання. Девізи: "Моє", "Я маю", "У мене". Завдання Тельця – те, що накопичено та зібрано, має трансформуватися. Місія Тельця – оформляти, надавати міцності, надійності, стійкості.

Почуття фізичного світу, краси та гармонії, спокійне і природне бажання зберегти стійкий стан рівноваги в собі та в навколишньому світі у вигляді матеріальної форми дає відчуття захищеності та впевненості поруч із Тельцями.

Тельці глибоко сприймають обставини фізичного світу, повно та природно задовольняють свої інстинкти й емоції. Але більшість проблем у представників цього знака через те, що є слабка потреба щось змінювати. Уповільнена активність, неквапливі рухи та дії погано вписуються в реалії сучасного світу.

Оскільки Тельці важко й насторожено сприймають нове, незвичайне, що виходить за межі звичного, то часто втрачають або не бачать щасливих шансів. Будувати стосунки з ними доволі складно. Це пов'язане з тим, що Тельці часто виявляють власницькі інстинкти, підозрілі й ревниві, консервативні, що робить партнерство іноді нестерпним.

Впевнений, самодостатній і гармонійний Телець прагне бажаного без тиску на оточення. Прагне зберегти свій затишок, створити комфортні умови для життєдіяльності всіх, кого він любить. Їхній дім – повна чаша, а сімейні стосунки сповнені кохання і взаєморозуміння.

Тельці досягають успіху в таких професіях: брокери та рієлтори, бізнесмени, банкіри, бухгалтери й фінансисти, власники ресторанів та модних брендів одягу, шеф-кухарі. Також косметологи, масажисти, архітектори та агрономи, дизайнери інтер'єрів. У всіх сферах, пов'язаних із грошима, землеробством, вирощуванням та обробленням їжі, виноробством і садівництвом, виробництвом і торгівлею ювелірними виробами, Тельці можуть зробити кар'єру.

Символ Тельця – священна корова, родюча земля, квітучий сад. Можна придбати статуетки, створити на підвіконні квітковий сад, відтворити в інтер'єрі стихію Землі тощо. Зазвичай рано заводять сім'єю, швидко вирішують майнові питання, вміють заробляти гроші. Багато представників цього знака віддають перевагу приватному сектору поблизу парку, лісу, водойми – це місця сили Тельця.

Природні мінерали мають особливу енергетику, яка може позитивно впливати на людину. Зароджуючись десь у надрах Землі, дорогоцінне й напівдорогоцінне каміння, самоцвіти вбирають у себе її силу, якою згодом діляться з нами, допомагаючи давати раду життєвим труднощам. Метал Тельця – мідь, мінерал – місячний камінь, турмалін, кварц, гранат, сапфір, алмаз, смарагд.

Кращий аксесуар Тельця – гаманець або портмоне з натуральної шкіри високої якості. Також це може бути брендовий шарф або ремінь, клатч чи невелика ефектна сумочка.

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Якщо Телець багато працює за комп'ютером, проводить онлайн-конференції, приймає людей в офісі, варто подбати про те, щоб диван, крісла та стільці були не лише естетично привабливими, а й зручними.

Жадібний і невпевнений у собі Телець намагається щосили продемонструвати свій статус і високі доходи у внутрішній обстановці вдома і в зовнішньому вигляді. Часто це має вигляд "дорого-багато", але не до ладу.

Тельці люблять робити собі задоволення, а також дарувати дорогі подарунки близьким людям. Вважають за краще вибирати вишукані речі, водночас важливо, щоб одяг був якісним, фірмовим, стильним.

Кольори Тельця – всі відтінки зеленого, бежевого, приглушений жовтий або помаранчевий, блідо-бузковий. Головне, щоб колірна гама була нейтральною, спокійною – білий, сірий, світло-коричневий, якомога ближче до природних. Надто яскраві кольори можуть зробити Тельців агресивними й неврівноваженими.

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Тельцям ідеально підходить американський або європейський аристократичний стиль в одязі, який вирізняється скромністю та стриманістю, але з обов'язковим аксесуаром, що підкреслює образ.

Богемний стиль або бохо – це комфорт, свобода, легкість і турбота про природу. В жіночому гардеробі здебільшого присутні довгі сукні та спідниці, джинси-кльош.

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Діловий, бізнес або офісний стиль в одязі також підходять Тельцям.

Фото: Getty Images

Міський шик в одязі для жінок – це насамперед якість, ідеальний крій та мінімум деталей і принтів. Поєднує в собі класику, мінімалізм, діловий і повсякденний кежуал-стиль.

Фото: Getty Images

Тельці мають елегантний та стильний вигляд в одязі з натуральних тканин і матеріалів: шерсть, шкіра, бавовна, льон, замша. Екологічний та натуральний стилі в одязі дуже схожі, створюють спокійний і розслаблений образ.

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