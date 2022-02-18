Горіховий паштет: швидкий рецепт смачного сніданку

Паштети – патичок-рятівничок для швидкого сніданку чи перекушування.

Навіть якщо в холодильнику немає баночки з омріяним продуктом, ви цілком можете його приготувати буквально за кілька хвилин. Це для м'ясного та печінкового паштету потрібно багато часу, а горіховий ви встигнете зробити, поки заварюється чай – справжній листовий чай у заварювальному чайнику, а не пакетики із сухою субстанцією сумнівного походження.

Інгредієнти:

300 г очищених волоських горіхів

200 г плавленого сиру

100 г вершкового масла

5 зубків часнику

3 столові ложки майонезу

1 чайна ложка солі

суміш мелених перців

Приготування

Плавлений сир нарізати довільними шматочками, додати вершкове масло кімнатної температури, ядра волоських горіхів, очищений часник, сіль, суміш мелених перців і двічі провернути через м'ясорубку з дрібними ґратами або пюрувати блендером до досягнення однорідності та пастоподібного стану.

Готовий паштет за необхідності досолити, приправити свіжомеленим перцем і ретельно вимішати.

На замітку

Горіховий паштет гарний як намазка на тости або скибочки свіжоспеченого хліба. В окремих випадках подавайте його в тарталетках або на крекерах.

Волоські горіхи можете замінити арахісом, кеш'ю або мигдалем, майонез – сметаною, а плавлений сир – будь-яким твердим сиром. Водночас врахуйте, якщо ви використовуєте розсільний сир або бринзу, сіль одразу не додавайте, а лише доведіть до бажаного смаку готовий паштет.

Додаткові нотки аромату горіхового паштету додадуть будь-які приправи, які підбирайте відповідно до свого смаку та уподобань.

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