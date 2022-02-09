Гороскоп для всіх знаків зодіаку на День святого Валентина

У 2022 року День святого Валентина потрапляє у щасливий період з'єднання Марса та Венери.

Існує кілька версій про те, звідки бере свій початок День Святого Валентина. За однією з них, святий Валентин служив священником у храмі за правління римського імператора Клавдія. Правитель засудив Валентина за непокору та засудить до смертної кари. Він помер 14 лютого 262 н. Легенда також свідчить, що святий Валентин залишив прощальний лист доньки свого тюремника, в яку він був закоханий, і підписав: "Твій Валентин".

За другою версією походження свята, у Стародавньому Римі 14 лютого шанували царицю всіх римських богів, богиню жінок та шлюбу – Юнону. Хлопчики та дівчатка тих часів навчалися лише окремо. Під час проведення святкового фестивалю представники протилежних статей могли поспілкуватися, потанцювати та повеселитися разом. Так утворювалися пари, які часто закохувалися та одружувалися. У період правління імператора Клавдія II, Рим був залучений до великої кількості воєн. Клавдію "підступному" постійно були потрібні солдати. Але чоловіки не хотіли йти на службу в армію, тому імператор скасував шлюби та заручини оскільки він вважав, що вони були єдиною причиною нестачі воїнів. Добрий отець Валентин таємно вінчав християнські пари, за що був схоплений і засуджений, 14 лютого 270 року стратив смертну кару.

2022 року День святого Валентина потрапляє у щасливий період з'єднання Марса та Венери (з 13 лютого до 12 березня). Венера традиційно позначає представниць жіночої статі, а Марс – чоловічої. Особливо сильними є енергії аспекту 14 – 16 лютого 2022 року. З'єднання ґендерних планет, відбувається в комфортному для обох, знаку Зодіаку – у Козорозі, що сприяє стабілізації взаємин, їх довгостроковості та серйозності. Дуже хороші результати отримають пари, які нещодавно у стосунках – "притирання" один до одного пройде швидко та без зайвих емоцій.

Всесвіт приготував нам усім приємний сюрприз, подарував шанси гармонізувати найскладніші взаємини, набути балансу між особистим життям та соціальним, відчути себе щасливою та коханою людиною. Зростає популярність у іншої статі, романтика та розваги сприяють відновленню сил та здоров'я. Відмінний час для відновлення давніх взаємин – Венера та Марс знаходяться під керуванням Сатурна, хранителя Часу. Його енергії допомагають людям середнього та старшого віку відчути себе молодими, повернути пристрасть та романтику у своє життя.

Від 14 до 16 лютого Місяць рухається за знаком Лева, а 16 лютого — Повня у цьому знаку, який дає максимум позитивної життєвої енергії: кохання, щастя, радості. Найближчими днями ближче до Повні люди хочуть свята, творчості, пристрасних взаємин. Завдяки взаємній симпатії, можна вирішити багато питань. Найкращий час для того, щоб привернути увагу бажаного партнера, а також розпізнати шанс змінити долю.

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ОВЕН

Дні пристрасті та енергії, наснаги та неймовірної активності. Можливість обернути ситуацію в потрібний для себе бік, привернути на себе увагу та чудово провести час у період від 14 до 16 лютого. Головне, щоб потім не було занепаду сил від перевитрати енергії. Ваш управитель – Марс у поєднанні з планетою кохання та краси – Венерою, має статус екзальтації у знаку Козоріг. А це означає, що обставини зараз складаються найкращим чином для покращення особистих взаємин та досягнення цілей.

ТЕЛЕЦЬ

Венера – ваш управитель, отримує величезну силу від Марса у Козорозі. День Валентина у 2022 році запам'ятається вам на довгі роки щасливими подіями у особистих стосунках. Використовуйте цей час максимально, сміливо дійте, проявляйте ініціативу – у вас все вийде. У лютому ви маєте сприятливі шанси та можливості створити фундамент щасливого життя, досягти згоди з романтичним партнером, чоловіком, прибрати негатив у стосунках із колишніми.

БЛИЗНЯТА

Меркурій, який є вашою планетою-управителем, 14 лютого отримує сприятливі впливи з'єднання Марса та Венери тобто перуває з ними в одному знаку зодіаку – у Козорозі. Довго не роздумуйте, кажіть усе, що давно хотіли сказати – ви будете задоволені відповіддю свого партнера. Чудовий шанс перевести нинішні взаємини на вищий рівень, стати ближчим з коханою людиною та усунути всі протиріччя.

РАК

Можуть бути незначні труднощі у любовних стосунках, але загальне зовнішнє тло сприятливе. Тому навіть якщо щось відбувається, що викликає сумніви і тривогу, все одно ситуація обернеться в позитивному ключі. Може виникнути потреба приймати рішення, вибирати між двома варіантами (партнери, місце проживання тощо). Намагайтеся 14 лютого і найближчими днями біля цієї дати, знайти спільні інтереси з чоловіком, романтичним партнером – це значно знизить градус напруги.

ЛЕВ

Чудовий період – середина лютого, справді – це для вас час свята. Повня у вашому знаку 16 лютого, принесе найщасливіші події, особливо у любовній сфері. У День Валентина 14 лютого ви отримаєте потужний заряд оптимізму. Навіть якщо до цього долали похмурі думки, вони відступають, і душа сповнюється радістю. Зростає інтерес до протилежної статі, але й ви отримуєте багато уваги, компліментів та подарунків.

ДІВА

Тема кохання більше не здається заплутаною, стає зрозумілим майбутнє ваших особистих взаємин. День 14 лютого, принесе вам райдужні перспективи, безліч приємних сюрпризів. Це день дивовижних перевтілень, пробудження прихованих талантів, розкриття емоційного та чуттєвого боку життя. Енергії вистачить на все: особисте життя, улюблені заняття, хобі, розваги, робота. Єдине, що може стати на заваді – підвищена вимогливість до партнерів.

ТЕРЕЗИ

Важко стримувати емоції, амбіції зашкалюють, можливі конфліктні ситуації у індивідуальних і ділових відносинах. А це може зіпсувати чудове свято закоханих – День святого Валентина. Поєднання вашого управителя — Венери з Марсом, з одного боку, дає вам шанс досягти бажаного результату практично в будь-якій сфері життя в середині місяця. Але з іншого боку, планети формують напружений аспект до вашого Сонця, тому можуть виникати кризові ситуації через бажання прискорити події.

СКОРПІОН

14 лютого – дуже цікавий для вас день. Можливі несподівані приємні зустрічі, різкі повороти подій, наприклад, робочі взаємини можуть стати романтичними. Або ж, з'явиться ідея створити сімейний бізнес, спільний проєкт із романтичним партнером. Посилюється чутливість, тому можете ображатись через непривітність представників протилежної статі. Але таке відбувається не тому, що ви не подобаєтеся оточенню – просто багато справ у всіх та особистих турбот.

СТРІЛЕЦЬ

Щастя у шлюбі, нові емоційні захоплення, велика кількість контактів і розмов – найімовірніші події у середині лютого. Може з'ясуватися, що у вас багато спільних інтересів з давнім партнером або чоловіком, хоча раніше все обмежувалося любовними побаченнями або побутовими справами. Якщо ви в пошуку партнера, то, з великою ймовірністю, вам усміхнеться успіх. Будьте на увазі, гуляйте, зустрічайтеся з приятелями, подругами — ви, дійсно, можете круто змінити своє життя на краще.

КОЗОРІГ

Найближчим часом Ви – фаворит Всесвіту, особливо у період від 14 до 16 лютого – це дуже добрі дні для активної взаємодії з партнером. Вас люблять, ви любите, життя вирує, пристрасть розганяє кров. Романтичне спілкування, любовні побачення, нові приємні знайомства приносять задоволення, але можуть відволікати від важливих справ, роботи, службових обов'язків. Вас можуть дізнаватися оскільки замість серйозності на обличчі з'являється усмішка та задоволення.

ВОДОЛІЙ

Нейтральні дні в середині місяця, як і саме свято закоханих 14 лютого. Ставши на позицію спостерігача за щасливими парами, ви отримуєте цінний досвід – весь у першій половині березня у ваше життя прийде кохання та свято. Щоб потім не зіпсувати сприятливі можливості та не прогаяти шанс на щасливе особисте життя – навчайтеся зараз на досвіді інших людей. Але сумувати ви не будете, вам раді у будь-якій компанії.

РИБИ

Щасливі дні, особливо 14 лютого. Збільшується кількість шанувальників та шанувальниць, з'являється шанс знайти свого ідеального партнера, познайомитися з приємною цікавою людиною. Ви отримаєте позитивний заряд енергії на другу половину місяця, зможете значно покращити нинішні особисті взаємини, гармонізує ваш психічний стан. За можливості, відкладіть професійні справи на якийсь час і присвятіть час особистому життю.

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