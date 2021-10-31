Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 1-7 листопада: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 1-7 листопада: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 1 до 7 листопада.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнятам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07) та Терезам (24.09 – 23.10) в першій половині тижня необхідно звернути особливу увагу на ноги. Існує ймовірність болю в суглобах і травм, тому представникам знаків рекомендується відмовитися від фізичної активності, менше ходити пішки і носити максимально зручне взуття.

У другій половині тижня важливо уникати перенапруженості — як фізичної, яка може стати причиною травм і розтягнень, так і інтелектуальної, яка призведе до гіпертонічного кризу і пов'язаних з нею не найприємнішим симптомів — головного болю, запаморочення і нудоти.

Тельцям (21.04 – 21.05), Левам (23.07 – 21.08), Стрільцям (23.11 – 21.12) і Водоліям (21.01 – 18.02) на початку тижня необхідно переглянути свій харчовий раціон, виключивши з нього шкідливі продукти — жирну, важку, смажену і м'ясну їжу, натомість додавши продукти корисні — каші, фрукти і соки. Це дозволить уникнути проблем із шлунково-кишковим трактом — можливе загострення гастриту і подразнення стінок кишечника.

Ближче до фіналу тижні зірки наполегливо рекомендують представникам знаків берегти очі і вуха. Важливо не допускати потрапляння в очі піску та іншого сміття — це може стати причиною кон'юнктивіту.

Дівам (22.08 – 23.09), Скорпіонам (24.10 – 22.11) Козорогам (22.12 – 20.01) та Рибам (19.02 – 20.03) в першій половині тижня необхідно звернути увагу на своє самопочуття — його погіршення може говорити про те, що організм потребує чищення від шлаків і токсинів. Найкращим способом зробити це стане використання детокс-меню, якщо ж воно не дасть результатів, можна звернутися до посту або голодування.

У другій половині тижня в жодному разі не можна піднімати і переносити вантажі — це може стати причиною травм і розтягнень. В цей час також важливо відмовитися від алкоголю, оскільки він може стати причиною нервових зривів, а також обмежити приймання лікарських препаратів — вони не тільки не вилікують старі захворювання, але і спровокують нові.

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