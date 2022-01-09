Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 10-16 січня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 10-16 січня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати, і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 10 до 16 січня.

Овнам (21.03 – 20.04), Стрільцям (23.11 – 21.12), Водоліям (21.01 – 18.02) і Рибам (19.02 – 20.03) у першій половині тижня бажано уникати будь-якого хірургічного втручання, навіть якщо йдеться лише про обрізний манікюр. Занадто велика можливість занести інфекцію, лікування якої виявиться наскільки дорогим, настільки і тривалим.

У другій половині тижня серйозних проблем зі здоров'ям представникам знака не загрожують, але це не означає, що про нього не треба дбати. Найкращий спосіб уникнути неприємностей – вести здоровий спосіб життя: пити вітаміни, дотримуватися дієти, частіше бувати на свіжому повітрі.

Тільцям (21.04 – 21.05), Близнятам (22.05 – 21.06), Левам (23.07 – 21.08) та Терезам (24.09 – 23.10) на початку тижня зірки рекомендують уникати напруженості — як моральної, так і фізичної. Перше може стати причиною головного болю, нудоти та запаморочення, друге – призведе до болю до виникнення болів у м'язах кінцівок та попереку, тому представникам знака необхідно – зрозуміло, за можливості – якнайбільше відпочивати та розслаблятися.

Ближче до фіналу тижня необхідно знизити оберти — якнайменше працювати і якомога більше відпочивати. Перевтома може загрожувати різними проблемами зі здоров'ям, тому не варто доводити себе до несамовитого стану.

Ракам (22.06 – 22.07), Дівам (22.08 – 23.09), Скорпіонам (24.10 – 22.11) та Козорогам (22.12 – 20.01) у першій половині тижня слід звернути особливу увагу на харчування – великий ризик харчових отруєнь, тому за найменшого сумніву у свіжості страв на своєму столі їх необхідно негайно відправляти у відро для сміття. У магазині, купуючи продукти, важливо стежити за термінами придатності на пакованні – протерміновані, навіть із солідною знижкою, краще не брати – лікування стане представникам цих знаків набагато дорожче.

У другій половині тижня особливу небезпеку для представників знаків становитимуть ліки та алкоголь, тому щодо і того, й іншого необхідно бути обережним. У цей час — втім, як і в будь-який інший — в жодному разі не можна займатися самолікуванням, це може загрожувати отруєнням. Щодо спиртних напоїв, то навіть невелика доза може спричинити загострення хронічних захворювань.

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