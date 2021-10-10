Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 11-17 жовтня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 11-17 жовтня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 11 до 17 жовтня.

У Овнів (21.03 – 20.04), Близнят (22.05 – 21.06), Скорпіонів (24.10 – 22.11) та Стрільців (23.11 – 21.12) у першій половині тижня проблем зі здоров'ям не передбачається, тому головне для них в цей період — дотримуватися гігієни, яка, як відомо, є запорукою відсутності хвороб і, як наслідок, гарного самопочуття. Зірки рекомендують їм в цей час робити прибирання частіше, ніж зазвичай — до того ж воно повинно бути вологим — протирати всі поверхні і за першої ж можливості провітрювати приміщення. Що стосується самих представників знаків, то їм варто більше гуляти — свіже повітря піде їм на користь.

У другій половині тижня особливу обережність необхідно проявляти тим представникам знаків, які страждають від хвороб серцево-судинної системи. Нервова напруженість, яка буде нагнітатися в цей час, може спровокувати погіршення стану, так що важливо зберігати спокій — воно захистить від нервових зривів.

Тельцям (21.04 – 21.05), Дівам (24.08 – 23.09), Терезам (24.09 – 23.10) та Водоліям (21.01 – 18.02) на початку тижня необхідно звернути уваги на органи дихання — великий ризик застуд і захворювань лор-органів, тому небажано переохолоджуватися, пити холодні напої, їсти морозиво і одягатися не за сезоном. Важливо пам'ятати, що береженого бог береже.

У фіналі тижня може несподівано заявити про себе травний тракт — велика ймовірність харчового отруєння і нападів гастриту. Уникнути такої реакції організму на недоброякісні продукти можна тільки одним способом: необхідно стежити за тим, щоб їжа була свіжою і правильно приготовленою з технологічної точки зору.

Ракам (22.06 – 22.07), Левам (23.07 – 21.08) Козорогам (22.12 – 20.01) та Рибам (19.02 – 20.03) в першій половині тижня можна не побоюватися неприємних сюрпризів зі здоров'ям — воно підвести не повинно. Але це не означає, що про нього не потрібно піклуватися превентивно: час сприятливий для проходження медичного обстеження — воно мине успішно. Можна також робити планові хірургічні операції і лікувати зуби.

У другій половині тижня представникам знака необхідно уважно дослухатися до сигналів, які буде подавати їм організм. Будь-який — навіть незначний — біль не можна заглушати таблетками, необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

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