Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 13-19 грудня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 13-19 грудня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 13 до 19 грудня.

У Овнів (21.03 – 20.04), Левів (23.07 – 21.08), Дів (22.08 – 23.09) та Стрільців (23.11 – 21.12) у першій половині тижня можуть загостритися наявні хронічні захворювання і розпочатися нові, з якими вони досі не стикалися. І якщо в першому разі необхідно дотримуватися всіх рекомендацій лікаря, які дозволять стабілізувати ситуацію, то в другому доведеться звернутися до фахівців, пройти обстеження та отримати необхідні розпорядження. Також важливо обережно ставитися до свого здоров'я: уникати переохолодження, дотримуватися дієти, займатися посильними видами спорту та частіше бувати на свіжому повітрі.

У другій половині тижня здоров'я особливих проблем представникам знаків не віщує, проте випускати його з-під контролю небажано: будь-яка недуга, що почалася в цей час, може набути затяжного характеру і призвести до ускладнень, тому навіть невелике нездужання не варто залишати без уваги.

Тільці (21.04 – 21.05), Близнята (22.05 – 21.06), Козороги (22.12 – 20.01) та Водолії (21.01 – 18.02) на початку першої половини тижня можуть зіткнутися з недугами жіночої статевої сфери. Не варто залишати поза увагою сигнали, які надсилатиме організм, і заглушуватиме їх знеболювальними ліками, це може призвести до, м'яко кажучи, неприємних наслідків, тому краще одразу звернутися до лікаря та дослухатися до його порад.

Ближче до фіналу тижня представникам знаків варто дотримуватися максимальної обережності щодо стану свого здоров'я. Є небезпека підхопити вірус або отримати травму, тому не варто бувати у місцях великого скупчення людей, а також займатися екстремальними видами спорту та водити машину на забороненій швидкості.

Раків (22.06 – 22.07), Терезів (24.09 – 23.10), Скорпіонів (24.10 – 22.11) та Риб (19.02 – 20.03) на початку тижня можуть потурбувати хребет та шлунково-кишковий тракт. Не варто займатися силовими видами спорту, робити різкі рухи, піднімати тяжкості, вживати вуличну їжу, неякісні та протерміновані продукти.

У другій половині тижня, щоб не захворіти, представникам знаків необхідно вжити превентивних заходів, які дозволять зміцнити імунітет: відвідати SPA-салон, лазню чи сауну та більше гуляти на свіжому повітрі. А от голодувати та сідати на дієту сьогодні не варто – захисні сили організму не настільки сильні, щоб витримати такий стрес.

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