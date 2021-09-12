Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 13-19 вересня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 13-19 вересня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти і як їх лікувати, і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 13 до 19 вересня.

Овнам (21.03 – 20.04), Тельцям (21.04 – 21.05), Водоліям (21.01 – 18.02) та Рибам (19.02 – 20.03) в першій половині тижня будь-які захворювання не загрожують, але вони можуть відчувати серйозну нестачу сил і енергії, тому перенапружуватися їм не варто: легко переоцінити свої сили і надірватися — як в прямому, так і в переносному сенсі. Звичайно, найкраще вирушити на відпочинок — оксамитовий сезон в розпалі, але якщо такої можливості немає, необхідно кожну вільну хвилину присвячувати релаксу: багато гуляти, читати і слухати розслаблювальну музику.

У другій половині тижня важливо дотримуватися правила, які дозволять уникнути проблем зі здоров'ям. Передусім, через великий ризик отруєння необхідно вживати тільки свіжі і якісні продукти, відмовитися від куріння і алкоголю і виключити фізичну напруженість.

Близнятам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07), Терезам (24.09 – 23.10) та Скорпіонам (24.10 – 22.11) в першій половині тижня необхідно уважно стежити за роботою травного тракту: не перевантажувати його шкідливою і важкою їжею, не зловживати спеціями, не їсти і не пити продукти бродіння — кислу капусту, малосольні огірки, квас і пиво. Порушивши ці правила, серйозних захворювань представники знака, можливо, і не отримають, але тяжкість всередині, яка ускладнить і погіршить життя, буде їм забезпечена.

У другій половині тижня представникам знаків необхідно берегти від переохолодження очі — вірусний кон'юнктивіт або ячмінь, отримані в результаті застуди, будуть докучати довго, так що краще до них не доводити. Можуть також загостритися хронічні захворювання — насамперед, серцево-судинні — які небажано лікувати засобами народної медицини — краще одразу ж звернутися до лікаря.

Левам (23.07 – 21.08), Дівам (24.08 – 23.09), Стрільцям (23.11 – 21.12) та Козорогам (22.12 — 20.01) в першій половині тижня рекомендується дослухатися до свого організму і виконувати всі його побажання. Хочеться прогулятися парком? Значить, йому не вистачає кисню. Готові весь час їсти солоні огірки? Якщо про вагітність не йдеться, швидше за все, організм потребує води, а, значить, необхідно збільшити її кількість в повсякденному раціоні. Весь час хочеться сиру? Можливо, організм таким чином сигналізує про брак кальцію і зниженого тиску — сир дозволяє його підвищити.

У другій половині тижня здоров'я не створить проблем представникам знака, навіть хронічні захворювання не будуть про себе нагадувати. Саме в такий — сприятливий для організму — час зірки радять пройти медичне обстеження. В цей час також рекомендується переглянути свій харчовий раціон, включивши в нього корисні продукти і відмовившись від харчування в кафе і ресторанах.

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