Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 14-20 червня: кому на що звернути увагу

Зірки розповідають про те, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу.

Якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 14 до 20 червня.

Овнам (21.03 — 20.04), Левам (23.07 — 21.08), Терезам (24.09 — 23.10) та Козорогам (22.12 — 20.01) в першій половині тижня зірки рекомендують, наскільки це можливо, дотримуватися здорового способу життя: правильно харчуватися, більше гуляти і відпочивати, займатися фізкультурою і спортом, тоді і проблем зі здоров'ям не буде. Необхідно також дослухатися до сигналів, які буде подавати організм — особливо в тому, що стосується харчування. Таким чином він буде підказувати, чого йому не вистачає для нормального функціонування: наприклад, якщо хочеться шоколаду, значить, він потребує калію і магнію, а бажання додавати в їжу часник говорить про нестачу вітамінів групи В.

У другій половині тижня можуть нагадати про себе хронічні захворювання, пов'язані з серцево-судинною системою. Можливо, настав час пройти обстеження і отримати рекомендації лікаря щодо того, які препарати приймати і який спосіб життя вести.

Тельцям (21.04 — 21.05), Близнятам (22.05 — 21.06), Дівам (24.08 — 23.09) та Водоліям (21.01 — 18.02) на початку тижня необхідно бути дуже вимогливими до їжі: вона повинна бути свіжою (жодної осетрини другої свіжості їсти не можна) і здоровою — потрібно відмовитися від усього смаженого, жирного, копченого, а також надто солоного і перченого. Ті, хто не дослухається до рекомендацій, можуть отримати проблеми з шлунково-кишковим трактом, на усунення яких може піти тривалий час.

Ближче до фіналу тижня може виникнути небезпека харчового отруєння, тому вкрай важливо виключити з раціону спиртне і ліки, особливо ті, які "прописані" телевізійною рекламою, а не лікарем. Зірки також рекомендують посилити фізичну активність — заняття спортом і ходьба в швидкому темпі поліпшать самопочуття.

Ракам (22.06 — 22.07), Скорпіонам (24.10 — 22.11), Стрільцям (23.11 — 21.12) та Рибам (19.02 — 20.03) зірки особливих проблем зі здоров'ям не обіцяють, а втома і занепад сил, які вони відчують, будуть продиктовані перевтомою — як фізичним, так і моральним. Щоб відновити життєвий тонус, не варто хапатися за пігулки — вітамінів у вигляді овочів і фруктів, восьми годин сну і прогулянок на свіжому повітрі буде цілком достатньо.

У другій половині тижня велика ймовірність загострення хронічних захворювань — особливо пов'язаних з органами дихання і шлунково-кишкового тракту. Можливо, не варто і далі відкладати медичне обстеження і відвідування лікаря — це допоможе визначитися з напрямом і способами лікування. Тим, у кого серйозних захворювань немає, необхідно якомога більше займатися фізкультурою і спортом — бажано на свіжому повітрі.

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