Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 14-20 лютого: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 14-20 лютого: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 14 до 20 лютого.

У Овнів (21.03 – 20.04), Терезів (24.09 – 23.10) Скорпіонів (24.10 – 22.11) та Стрільців (23.11 – 21.12) у першій половині тижня можуть загостритися хронічні захворювання або з'явитися нові. І якщо вони добре знають, як давати раду з першими, другі вимагатимуть консультації з лікарем, обстеження та розробки схеми лікування.

У другій половині тижня під загрозою можуть опинитися печінка та нирки. У разі поганого самопочуття необхідно звернутися до лікаря, пройти ретельне обстеження та отримати рекомендації щодо того, як стабілізувати свій фізичний стан.

Тельцям (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Дівам (22.08 – 23.09) та Козорогам (22.12 – 20.01) на початку тижня необхідно звернути увагу на стан підшлункової залози: важливо відмовитися від шкідливої – жирної і важкої – їжі, стежити за її свіжістю, виключити з раціону алкоголь та бути максимально обережними з ліками – у жодному разі не можна ними зловживати.

Ближче до фіналу тижня велика ймовірність зараження шкірними інфекціями, тому дуже важливо бути обережними, відвідуючи місця з вологим середовищем – наприклад, лазні, басейни та аквапарки, а також ретельно мити руки після приходу додому.

Близнятам (22.05 – 21.06), Левам (23.07 – 21.08), Водоліям (21.01 – 18.02) та Рибам (19.02 – 20.03) у першій половині тижня здоров'я докучати не повинно. Однак якщо вони все-таки зіткнуться з нездужанням, то зірки радять їм відмовитися від хімічних ліків і звернутися до гомеопатії, а також використовувати засоби народної медицини – вони не завдадуть шкоди організму.

У другій половині тижня необхідно звертати увагу на сигнали, які надсилатиме організм. Будь-який, навіть найменший, біль не можна заглушувати ліками – краще звернутися до лікаря та отримати рекомендації з лікування. Потрібно пам'ятати, що будь-яка недуга, якщо застати її на початковій стадії, не має жодних шансів.

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