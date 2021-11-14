Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 15-21 листопада: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 15-21 листопада: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 15 до 21 листопада.

Овнам (21.03 – 20.04), Терезам (24.09 – 23.10), Скорпіонам (24.10 – 22.11) та Водоліям (21.01 – 18.02) у першій половині тижня проблеми зі здоров'ям не загрожують. Єдине, від чого представникам знака слід утриматися, – це напруженість, вона може негативно позначитися на самопочутті: фізична напруженість загрожує травмами та розтягненнями, а моральна – проблемами з артеріальними тиском, головним болем, запамороченням та нудотою.

Безсилля, яке представники знака можуть відчути у другій половині тижня, швидше за все, буде пов'язане не з якимось конкретним захворюванням, а зі втомою та емоційним вигорянням. Необхідно поповнити запаси енергії будь-яким доступним і підхожим вам способом: крім традиційних рекомендацій – відпочинку, комплексу вітамінів, дієти, занять спортом та прогулянок на свіжому повітрі – кожен може зайнятися тим, що приносить додаткову енергію особисто йому: наприклад, почитати чи послухати хорошу музику.

Тельцям (21.04 – 21.05), Близнятам (22.05 – 21.06), Стрільцям (23.11 – 21.12) та Козорогам (22.12 – 20.01) на початку тижня важливо пам'ятати, що захворювання, що почалися в цей час, не тільки будуть тривалими, але і можуть призвести до небажаних ускладнень. Необхідно остерігатися переохолодження, одягатися за погодою, не сидіти на протягу, а за перших ознак нездужання звертатися до лікаря.

Ближче до фіналу тижня особливу обережність варто виявити тим, у чиєму анамнезі є хронічні захворювання – у цей час вони можуть загостритись. Як правило, представники знака проінструктовані своїм лікарем про те, що робити в таких випадках. Якщо ж звичні заходи не допомагають, необхідно одразу звернутися за медичною допомогою – можливо, схема лікування потребує коригування.

Ракам (22.06 – 22.07), Левам (23.07 – 21.08), Дівам (22.08 – 23.09) та Рибам (19.02 – 20.03) здоров'я неприємних сюрпризів піднести не повинно, проте важливо витратити цей час на профілактику різноманітних недугів. Зірки радять записатися на оздоровчі програми (якщо епідемічна ситуація не дозволить, цілком можна зробити це через Інтернет), пройти кілька сеансів ароматерапії і якомога більше гуляти на свіжому повітрі – бажано там, де майже немає людей.

У другій половині тижня зірки рекомендують представникам знака дотримуватися дієти, виключивши з раціону м'ясо – особливо жирне – і гриби та включивши до нього якнайбільше фруктів та овочів – особливо темно-зелених. У цей час також можна покладати особливі надії на ліки — вони будуть чудово засвоюватися організмом і, як наслідок, допомагатимуть організму впоратися з недугою, до того ж варто віддати перевагу гомеопатії над звичайними аптечними препаратами.

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