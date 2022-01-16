Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 17-23 січня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 17-23 січня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони чітко вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першорядну увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 17 до 23 січня.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнятам (22.05 – 21.06), Терезам (24.09 – 23.10) та Стрільцям (23.11 – 21.12) у першій половині тижня бажано відмовитися від будь-яких медичних маніпуляцій та особливо хірургічних операцій. Повнокрів'я внутрішніх органів, що розвивається в організмі напередодні повні, може стати причиною кровотеч, що ускладнюють навіть незначний поріз або ранку, отриману під час обрізного манікюрю.

У другій половині тижня необхідно звернути увагу на печінку та нирки – раптовий біль може свідчити про те, що у роботі цих органів намітилися якісь проблеми. Бажано одразу ж звернутися до лікаря, щоб застати недугу на початковому етапі і якнайшвидше вжити заходів.

Тільцям (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Левам (23.07 – 21.08) та Козорогам (22.12 – 20.01) на початку тижня проблеми зі здоров'ям не загрожують, проте зірки рекомендують їм як профілактику почистити організм: попити трав'яні відвари та чаї, сісти на детокс-дієту, вживати більше чистої, негазованої води та частіше бувати на свіжому повітрі.

На переламі тижня представники знаків ризикують підхопити шкірну інфекцію, тому зірки рекомендують їм бути максимально обережними в місцях, де можна заразитися – наприклад, у басейні або лазні: користуватися лише своїми предметами туалету, носити гумові капці, а також частіше мити руки та обполіскувати ноги.

Дівам (22.08 – 23.09), Скорпіонам (24.10 – 22.11) Водоліям (21.01 – 18.02) та Рибам (19.02 – 20.03) – особливо тим представникам знаків, у яких є захворювання крові – необхідно максимально уважно й обережно ставитися до свого здоров'я: необхідно уникати травм, що загрожують кровотечами. Важливо також звернути увагу на продукти, що входять до харчового раціону: вони повинні бути тільки свіжими та якісними, інакше великий ризик харчових отруєнь.

У другій половині тижня в жодному разі не можна зловживати ліками – особливо тими, які представники знаків самі собі прописали, а також алкогольними напоями: як перше, так і друге може спричинити серйозне отруєння.

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