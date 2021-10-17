Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 18-24 жовтня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 18-24 жовтня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 18 до 24 жовтня.

Овнам (21.03 – 20.04), Левам (23.07 – 21.08), Дівам (24.08 – 23.09) та Стрільцям (23.11 – 21.12) в першій половині тижня зірки особливих проблем зі здоров'ям не обіцяють, проте їм необхідно бути обережними: якщо хвороба все-таки прихопить представників знака, від неї довго не вдасться позбутися. Підтримати захисні сили організму можна за допомогою чаїв, які підвищують імунітет (обліпихового і журавлинного, з чебрецю, листя липи, малини і смородини), ароматерапії і занять йогою.

У другій половині тижня представникам знака бажано відмовитися від будь-яких медичних маніпуляцій — передусім хірургічних операцій — занадто велика ймовірність несподіваних кровотеч. Можна також очистити організм від шлаків за допомогою детокс-меню і великої кількості чистої питної — найкраще талої — води.

Тельцям (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Козорогам (22.12 – 20.01) та Водоліям (21.01 – 18.02) на початку тижня важливо побоюватися захворювань, які можуть дати про себе знати в цей час, оскільки вони можуть призвести до різноманітних ускладнень. Оскільки будь-яку недугу краще попередити, а не лікувати, бажано вжити превентивні заходи: взяти участь в оздоровчих програмах — особливо тих, які мають стосунок до загартовування, влаштовувати сеанси ароматерапії і частіше гуляти на свіжому повітрі — в лісі або прилеглому парку.

У фіналі тижня представникам знаків важливо пам'ятати про необхідність стежити за харчуванням, яке передусім повинно бути здоровим, а тільки потім — смачним і поживним. Очистити організм від токсинів допоможуть трав'яні чаї, свіжі овочі і фрукти.

Близнятам (22.05 – 21.06), Терезам (24.09 – 23.10), Скорпіонам (24.10 – 22.11) та Рибам (19.02 – 20.03) в першій половині тижня важливо переглянути ставлення до свого здоров'я в комплексі — якщо не зробити цього зараз, то в найближчий час — а точніше, з настанням холодів — їм доведеться відбиватися від різноманітних недуг, які будуть "нападати" на них одна за іншою. Щоб цього не сталося, вже зараз бажано берегтися від застуди, стежити за якістю і свіжістю вживаних продуктів і відмовитися від шкідливих звичок — передусім куріння.

У другій половині тижня занадто велика ймовірність отруєння, тому в жодному разі не можна їсти продукти, в терміні придатності яких у них є хоча б найменші сумніви. Небажано також їсти занадто гарячу їжу — вона може призвести до нападу гастриту — і вживати алкоголь — він може завдати шкоди організму навіть в мінімальних дозах.

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