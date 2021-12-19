Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 20-26 грудня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 20-26 грудня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 20 до 26 грудня.

Овнам (21.03 – 20.04), Дівам (22.08 – 23.09), Стрільцям (23.11 – 21.12) та Водоліям (21.01 – 18.02) на початку тижня важливо побоюватися серйозних інфекцій, тому необхідно уникати місць великого скупчення людей, де їх можна підхопити – театрів, виставок, супермаркетів. Якщо немає можливості відмовитися від їх відвідування, потрібно вжити максимальних заходів захисту: одягти маску, дотримуватися соціальної дистанції і мати з собою антисептик.

У фіналі тижня, відчувши нездужання, необхідно проконсультуватися з лікарем — у жодному разі не можна займатися самолікуванням і "прописувати" самим собі ліки з реклами, нехай їхнім підбором займаються лікарі-практики, інакше можна отримати серйозні — і неприємні — побічні ефекти.

Тельцям (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Левам (23.07 – 21.08) та Козорогам (22.12 – 20.01) у першій половині тижня необхідно максимально знизити фізичну активність – вона загрожує серйозними травмами. Заняття спортом краще звести до мінімуму, а від екстремальних його видів і зовсім відмовитися, не можна робити різкі рухи і піднімати тяжкості. Також у цей час велика ймовірність загострення хронічних захворювань – щоб стримати їх, необхідно, порадившись із лікарем, вжити превентивних заходів: почати вживати призначені ліки, обмежити вживання шкідливих продуктів, частіше бувати на свіжому повітрі.

У другій половині тижня представникам знаків необхідно особливо обережно ставитися до стану хребта: різкий рух – наприклад, під час занять спортом або під час піднімання важкості – може його травмувати, і свята виявляться безнадійно зіпсованими. Важливо також берегти очі: не працювати годинами за комп'ютером — особливо за слабкого освітлення, не зловживати переглядом телепрограм і не вдивлятися в далечінь, напружуючи зір.

Близнят (22.05 – 21.06), Терезів (24.09 – 23.10), Скорпіонів (24.10 – 22.11) та Риб (19.02 – 20.03) на початку тижня зірки закликають бути дуже уважними під час вибору продуктів, відмовитися від фастфуду — занадто велика ймовірність харчового отруєння, виходити з якого доведеться довго і виснажливо.

Ближче до фіналу здоров'я не має принести представникам знака неприємних сюрпризів, єдине, про що їм варто подумати, – це відпочинок. Організм стрімко втрачає сили, тому потрібно їх підтримати правильним харчуванням, спортом, прогулянками на свіжому повітрі і скороченням робочого навантаження.

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