Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 20-26 вересня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 20-26 вересня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 20 до 26 вересня.

Овнам (21.03 – 20.04), Стрільцям (23.11 – 21.12), Водоліям (21.01 – 18.02) та Рибам (19.02 – 20.03) в першій половині тижня проблеми зі здоров'ям не загрожують — у загальній цілості вони почуватимуться добре. Невеликий дискомфорт може завдати відчуття втоми, але воно легко "лікується" дотриманням режиму праці та відпочинку, прогулянками на свіжому повітрі і включенням в раціон максимальної кількості вітамінів — як свіжих, благо, на дворі осінь, так і медикаментозних.

У другій половині тижня можуть підвести печінку і нирки, вірогідні також болі в попереку. Можливо, настав час пройти повне медичне обстеження і отримати схему лікування, яка дозволить привести в лад внутрішні органи.

Тельцям (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Скорпіонам (24.10 – 22.11) та Козорогам (22.12 м 20.01) на початку тижня потрібно бути готовим до можливого загострення хронічних захворювань — необхідно згадати, що рекомендує в такому разі лікар, і ретельно цього дотримуватися. Також велика ймовірність проблем із підшлунковою залозою, тому дуже важливо уважно поставитися до вживаних в їжу продуктів, в іншому разі можна отримати харчове отруєння, яке завдасть масу неприємностей.

У фіналі тижні необхідно звернути увагу на своє здоров'я — є ризик зараження серйозними інфекціями. Щоб їх уникнути, важливо підняти імунітет всіма можливими способами: відвідати лазню, сауну або басейн, більше гуляти на свіжому повітрі і їсти вітаміни.

Близнятам (22.05 – 21.06), Левам (23.07 – 21.08), Дівам (24.08 – 23.09) та Терезам (24.09 – 23.10) в першій половині тижня — в разі погіршення самопочуття — потрібно відмовитися від аптечних препаратів і звернути увагу на гомеопатію, яка в цей час буде куди краще сприйматися організмом, ніж хімія.

У другій половині тижня не можна залишати без уваги знаки, які надсилатиме організм: навіть незначні больові відчуття можуть свідчити про серйозне захворювання, тому необхідно розповісти про них лікарю — він може призначити додаткові обстеження. З цією ж метою небажано заглушувати біль таблетками, хворобу треба лікувати, а не змазувати її картину.

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