Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 21-27 червня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 21 до 28 червня, оскільки вісімнадцята місячна доба триватиме майже два дні — 27 і 28 червня.

Овнам (21.03 — 20.04), Левам (23.07 — 21.08), Дівам (24.08 — 23.09) та Водоліям (21.01 — 18.02) в першій половині тижня небажано напружуватися — як морально, так і фізично: у першому разі велика ймовірність мігрені, запаморочення і стрибків тиску, у другому — загострення хронічних захворювань і травми хребта і суглобів. Уникнути таких ускладнень можна буде, тільки зберігаючи спокій, нікуди не поспішаючи і не напружуючись.

У другій половині тижня проблем зі здоров'ям у представників знака статися не повинно, якщо ж вони все-таки відчують нездужання, то воно буде свідчити не про фізичну, а про духовну проблему — тобто, йтиметься про психосоматику. Згідно з її правилами, шлунок може хворіти через неможливість "переварити" якусь життєву ситуацію, запальний процес свідчить про гнів та лють, які неможливо висловити вголос, а очні хвороби — про небажання бачити те, що оточує людину.

Тельцям (21.04 — 21.05), Близнятам (22.05 — 21.06), Терезам (24.09 — 23.10) та Стрільцям (23.11 — 21.12), яких на початку тижня не будуть турбувати проблеми зі здоров'ям, бажано подумати про очищення організму — як зовнішнє, так і внутрішнє, щоб це не відбулося і надалі. Бажано відвідати лазню або сауну, прийняти вдома лікувальну або розслаблювальну ванну, пройти сеанс ароматерапії. Бажано також перейти на детокс-меню і пити якомога більше води — вона в цей час матиме цілющу силу.

Ближче до кінця тижня важливо дослухатися до сигналів, які буде надсилати організм: будь-який, навіть незначний, біль може свідчити про те, що десь в глибині організму зароджується недуга, яку бажано виявити і ліквідувати на початковій стадії, поки вона серйозно не укорінилася. Тому симптоми хвороби, що проявилася в цей день,в жодному разі не можна заглушати знеболювальними препаратами (та й взагалі, самолікуванням потрібно займатися якомога менше) — через них клінічна картина може виявитися змазаною і ускладнить постановку діагнозу.

Ракам (22.06 — 22.07), Скорпіонам (24.10 — 22.11), Козорогам (22.12 — 20.01) та Рибам (19.02 — 20.03) в першій половині тижня необхідно відмовитися від жирної і смаженої їжі, а також від алкоголю — їх вживання може негативно позначитися на самопочутті і здоров'я загалом.

У другій половині тижня важливо звертати увагу на стан зору — не завадить його поберегти, оскільки останнім часом воно, схоже, стало здавати. Необхідно простежити за тим, щоб робоче місце було добре освітленим — навіть незначне затемнення цієї зони може привести до ослаблення зору. Бажано також не напружувати очі, скоротивши кількість годин, проведених за комп'ютером і книжкою.

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