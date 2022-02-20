Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 21-27 лютого: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 21-27 лютого: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше від лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 21 до 27 лютого.

Овнам (21.03 – 20.04), Тельцям (21.04 – 21.05), Левам (23.07 – 21.08) та Водоліям (21.01 – 18.02) у першій половині тижня необхідно стежити за станом спини: великий ризик, як прийнято говорити, може спричинити погане самопочуття, аж до серйозної травми. Не варто піднімати важкості, займатися екстремальними видами спорту і навіть просто робити різкі рухи – така обережність допоможе зберегти здоров'я цієї частини тіла.

У другій половині тижня у представників знака можуть загостритися хронічні захворювання, проте, хоч би який перебіг вони не мали, у жодному разі не можна займатися самолікуванням. Необхідно звернутися до лікаря, який розпише нову схему лікування або підтвердить стару.

Близнятам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07), Козорогам (22.12 – 20.01) та Рибам (19.02 – 20.03) на початку тижня важливо звернути увагу на стан травної системи: бажано відмовитися від жирної, їжі. алкоголю – загалом, від усього, що може спричинити серйозні харчові отруєння.

Ближче до фіналу тижня представникам знаків необхідно відмовитися не тільки від аптечних препаратів, але й від гомеопатії, якщо ці засоби не були прописані лікарем – самодіяльність у цій сфері може обійтися дуже дорого.

Дівам (22.08 – 23.09), Терезам (24.09 – 23.10), Скорпіонам 24.10 – 22.11) і Стрільцям (23.11 – 21.12) у першій половині тижня здоров'я особливих неприємностей принести не повинно, тому зірки рекомендують їм зайнятися оздоровчими ппоцедурами: зробити масаж, відвідати SPA-салон, косметолога та ароматерапевта. А ось займатися очищенням організму від шлаків та токсинів, а також сідати на дієти не варто – користі це не принесе.

Друга половина тижня ідеально підходить для очищення організму, до того ж як зсередини, так і зовні. Можна голодувати, постувати, сідати на детокс-дієту, а також відвідувати лазню та сауну, проводити сеанси ароматерапії та приймати ванни з морською сіллю та відварами трав.

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