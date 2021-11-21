Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 22-28 листопада: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 22-28 листопада: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати, і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 22 до 28 листопада.

Овнам (21.03 – 20.04), Левам (23.07 – 21.08), Дівам (22.08 – 23.09) та Скорпіонам (24.10 – 22.11) у першій половині тижня необхідно особливо уважно спостерігати за станом печінки та нирок: дотримуватись дієти, пити відповідні трав'яні чаї, відмовитися від жирної їжі та уникати переохолодження. Обережності вимагатиме і поперек: застуда і розтягнення у цій зоні може принести масу неприємних моментів – аж до люмбаго та радикуліту.

У другій половині тижня представникам знаку проблеми зі здоров'ям не загрожують, проте подбати про нього варто. Час сприятливий для того, щоб перейти на здоровий спосіб життя: дотримуватися дієти, займатися спортом, відмовитися від шкідливих звичок – куріння та алкоголю.

Тільцям (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Козорогам (22.12 – 20.01) та Рибам (19.02 – 20.03) на початку тижня може загрожувати шкірна інфекція. Щоб уникнути зараження, необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, а також не відвідувати місця, в яких легко можна її підхопити — наприклад, лазню або басейн.

Ближче до фіналу тижня велика ймовірність харчового отруєння, тому дуже важливо з увагою та обережністю вибирати продукти харчування – вони мають бути якісними та свіжими, жодного фастфуду та вуличної їжі в меню не повинно бути – хоча б у цей час.

Близнятам (22.05 – 21.06), Терезам (24.09 – 23.10), Стрільцям (23.11 – 21.12) та Водоліям (21.01 – 18.02) у першій половині тижня не можна заглушувати знеболювальними ліками сигнали, які може надсилати організм. Єдино правильним рішенням буде звернутися до лікаря та за його направленням пройти повне медичне обстеження. У цей час медикам вдасться поставити правильний діагноз і визначитися з лікуванням, яке в найкоротший термін поставить представників знаків на ноги.

У другій половині тижня необхідно подбати про здоров'я кровоносної системи — до незначної ранки необхідно поставитися з великою обережністю і ретельно її обробити, щоб не занести інфекцію. У цей час також можна займатися очищенням організму: сідати на дієту, голодувати та постувати.

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