Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 24-30 січня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 24-30 січня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 24 до 30 січня.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнятам (22.05 – 21.06), Терезам (24.09 – 23.10) та Водоліям (21.01 – 18.02) на початку тижня важливо уважно стежити за роботою шлунково-кишкового тракту, оберігаючи його від жирної та смаженої їжі. Також не можна займатися очищенням організму за допомогою посту, голодування та дієт – замість користі вони завдадуть шкоди.

Ближче до фіналу тижня у представників знаків можуть не тільки загостритись хронічні захворювання, а й з'явитися нові. Перші необхідно лікувати за прописаною раніше лікарем схемою, а у разі других звертатися за лікарською допомогою — на ранніх стадіях можна захопити хворобу зненацька і вилікувати, не даючи їй перейти в хронічну стадію.

Тельцям (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Скорпіонам (24.10 – 22.11) та Стрільцям (23.11 – 21.12) у першій половині тижня неприємні сюрпризи може піднести хребет, але у разі, якщо представники знаків нього "натиснуть" у прямому сенсі цього слова. У жодному разі не можна займатися екстремальними видами спорту, піднімати тяжкості і навіть просто робити різкі рухи: у кращому разі це призведе до розтягування, у гіршому – травми.

У другій половині тижня представникам знака не варто займатися самолікуванням — навіть із невеликим нездужанням необхідно звернутися до лікаря, він підбере саме ті ліки, які необхідні у цьому разі. А заразом пропише вітаміни: весна не за горами – їх вже можна починати приймати.

Левам (23.07 – 21.08), Дівам (22.08 – 23.09), Козорогам (22.12 – 20.01) та Рибам (19.02 – 20.03) на початку тижня необхідно остерігатися переохолодження і, як наслідок, застуд. Вони можуть стати причиною ускладнень і серйозніших захворювань – наприклад, запалення різних органів, насамперед – верхніх дихальних шляхів.

Ближче до фіналу тижня зірки не рекомендують представникам знаків випробовувати на собі гомеопатичні та народні засоби – у цей час вони завдадуть більше шкоди, ніж користі. Такі "випробування" краще перенести на інший час, зараз краще вдатися до традиційної медицини.

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