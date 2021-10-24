Гороскоп хвороб для всіх знаків Зодіаку на 25-31 жовтня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків Зодіаку на 25-31 жовтня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня— з 25 по 31 жовтня.

Овнам (21.03 — 20.04), Стрільцям (23.11 — 21.12), Водоліям (21.01 — 18.02) та Рибам (19.02 — 20.03) на початку тижня варто уникати будь-якого хірургічного втручання, навіть якщо мова йде не про серйозну операцію, а всього лише про видалення зуба або обрізний манікюр. Занадто велика ймовірність занести інфекцію і, як наслідок, отримати нарив з усіма відповідними наслідками.

У другій половині тижня можуть виникнути проблеми з імунітетом, наслідком чого стане можливість підчепити будь-яку інфекцію, включаючи коронавірус. Необхідно вжити заходів, які дозволять підняти імунітет: почати загартовуватися, частіше бувати на свіжому повітрі, спати не менше восьми годин на добу, уникати стресів і правильно харчуватися.

Тельцям (21.04 — 21.05), Близнятам (22.05 — 21.06), Левам (23.07 — 21.08) та Терезам (24.09 — 23.10) на початку тижня можна — і треба — захищати організм від шлаків і токсинів. Бажано пити більше чистої негазованої води і трав'яних чаїв, а також їсти побільше екологічно чистих продуктів — зелені, овочів і фруктів. Від жирної і важкої їжі, фастфуду та вуличної їжі потрібно відмовитися.

У фіналі тижня необхідно подбати про здоров'я кровоносної системи. Потрібно приймати прописані лікарем ліки, їсти менше жирної їжі, стежити за вагою і тиском, займатися фізкультурою, відмовитися від алкоголю — навіть в мінімальних дозах — і не курити.

Ракам (22.06 — 22.07), Дівам (22.08 — 23.09), Скорпіонам (24.10 — 22.11) та Козорогам (22.12 — 20.01) на початку тижня слід звернути особливу увагу на харчування — великий ризик харчових отруєнь, тому при найменшому сумніві в свіжості продуктів їх необхідно негайно відправити у відро для сміття. У магазині, купуючи продукти, важливо стежити за термінами придатності на упаковці — прострочені, навіть із солідною знижкою, краще не брати — лікування обійдеться представникам цих знаків дорожче.

Будь-яка хвороба, що почалася в другій половині тижня, затягнеться надовго, тому заходи по боротьбі з нею необхідно приймати без зволікання. Важливо одразу ж звернутися до лікаря і ретельно дотримуватися всіх рекомендацій — зі здоров'ям жартувати не можна завжди, а в цей час — особливо.

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