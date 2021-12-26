Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 27 грудня – 2 січня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 27 грудня – 2 січня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 27 грудня до 2 січня.

Овни (21.03 – 20.04), Близнята (22.05 – 21.06), Водолії (21.01 – 18.02) та Риби (19.02 – 20.03) у першій половині тижня зіткнуться з послабленням імунітету, що своєю чергою призведе до того, що хвороба, яка почалася у цей час, не тільки триватиме довго, а й спричинить серйозні ускладнення. Необхідно вжити посильних заходів для зміцнення захисних сил організму: крім таблетованих вітамінів, включити до раціону більше овочів та фруктів, правильно харчуватися, займатися спортом та більше гуляти на свіжому повітрі.

У другій половині тижня у представників знака можуть загостритися хронічні захворювання, тому, незважаючи на святкову атмосферу, не варто забувати про своє здоров'я: важливо дотримуватися рекомендацій лікаря, не забуваючи про необхідні ліки та процедури.

Тільцям (21.04 – 21.05), Дівам (22.08 – 23.09), Скорпіонам (24.10 – 22.11) та Стрільцям (23.11 – 21.12) на початку тижня необхідно побоюватися травм, особливо якщо вони пов'язані з крововтратою. Навіть невелика подряпина – не кажучи вже про більш серйозні рани – може стати причиною нагноєння або, в особливо складному випадку, викликати сепсис, тому її необхідно ретельно обробити антисептиками, а ще краще – взагалі їх не допускати.

Ближче до фіналу тижня представники знака можуть зіткнутися із проблемами із зубами. Зірки не проти того, щоб вони відвідали стоматолога, але операції робити не рекомендують – вони загрожують серйозними ускладненнями. Необхідно також знизити фізичне навантаження –воно може стати причиною травм та розтягувань.

Ракам (22.06 – 22.07), Левам (23.07 – 21.08), Терезам (24.09 – 23.10) та Козорогам (22.12 – 20.01) необхідно бути обережними щодо продуктів харчування та алкогольних напоїв, що особливо важливо у святкові дні. Велика ймовірність харчового отруєння, тому продукти до столу необхідно купувати лише свіжі та якісні, а спиртним не зловживати.

У другій половині тижня представникам знаків необхідно берегти очі та вуха. Не варто напружувати очі – менше працювати за комп'ютером, особливо за слабкого освітлення – робити пірсинг і, щоб уникнути отиту, ходити без головного убору.

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