Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 27 вересня-3 жовтня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 27 вересня-3 жовтня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати, і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 27 вересня — до 3 жовтня.

Овнам (21.03 – 20.04), Тельцям (21.04 – 21.05), Левам (23.07 – 21.08) та Стрільцям (23.11 – 21.12) в першій половині тижня необхідно звернути увагу на стан здоров'я спини: не можна допускати травм, ударів і розтягнень, а також слід побоюватися переохолодження і протягів — вони можуть викликати запальні процеси, і, як наслідок, серйозні захворювання.

У другій половині тижня можуть різко загостритися хронічні — передусім серцево-судинні — захворювання. Необхідно або згадати всі рекомендації, які на такий випадок давав призначений лікар, або вирушити на приймання, пройти обстеження і отримати необхідні вказівки, яких доведеться дотримуватися надалі.

У Близнят (22.05 – 21.06), Раків (22.06 – 22.07), Дів (24.08 – 23.09) та Козорогів (22.12 – 20.01) на початку тижня можуть виникнути проблеми з шлунково-кишковим трактом. Необхідно відмовитися від жирної і смаженої їжі, фастфуду та напівфабрикатів. А також алкоголю — все це може стати причиною харчового отруєння.

Ближче до фіналу тижні представники знаків ризикують отримати травму ніг — особливо важливо берегти стегна, оскільки перелом шийки стегна може стати причиною тривалої непрацездатності та подальшої реабілітації. Тому потрібно рухатися обережніше, екстремальними — та й просто силовими — видами спорту не займатися, машину на забороненій швидкості не водити.

Терезам (24.09 – 23.10), Скорпіонам (24.10 – 22.11), Водоліям (21.01 – 18.02) та Рибам (19.02 – 20.03) в першій половині тижня зірки наполегливо рекомендують провести оздоровчі процедури за винятком внутрішнього очищення організму: детоксу, дієт і голодування.

У другій половині тижня можуть дати про себе знати проблеми з зубами. Варто одразу ж відвідати стоматолога — тягнути з відповідними процедурами не варто, процес може зайти далеко. Якщо ж встигнути в короткий термін добігти до клініки і зробити все, що радить лікар, про пов'язані з зубами проблеми вдасться забути надовго.

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