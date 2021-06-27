Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 28 червня — 4 липня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 28 червня — 4 липня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 28 червня до 4 липня.

У Овнів (21.03 — 20.04), Левів (23.07 — 21.08), Дів (24.08 — 23.09) та Козорогів (22.12 — 20.01) на початку тижня під загрозою можуть опинитися печінка і нирки, тому дуже важливо дотримуватися відповідної дієти. Передусім необхідно відмовитися від жирної, смаженої і важкої їжі, а також ковбасних виробів, копченостей, консервів, солінь і наваристих бульйонів, зате цілком можна їсти відварну картоплю, макарони і різноманітні каші — передусім гречану.

В кінці тижня здоров'я представників знаків не потурбує, але чому б їм не подбати про нього самим — не почати вести здоровий спосіб життя, більше гуляти і відпочивати, правильно харчуватися, налягаючи на овочі та фрукти, благо, зараз якраз їхній сезон.

Тельцям (21.04 — 21.05), Ракам (22.06 — 22.07), Скорпіонам (24.10 — 22.11) та Стрільцям (23.11 — 21.12) в першій половині тижня зірки рекомендують зайнятися зміцненням імунітету — передусім загартовуванням, для чого бажано зайнятися водними процедурами — купатися як у відкритих водоймах, так і в басейні. Щоправда, водночас вкрай важливо дотримуватися правил гігієни — занадто великий ризик підчепити шкірну інфекцію, на лікування якої підуть час і гроші.

У другій половині тижня представникам знаків необхідний звернути увагу на свій раціон. Через імовірність харчового отруєння їм необхідно виключити з меню навіть ті продукти, які хоча б чисто теоретично можуть виявитися несвіжими — їх необхідно без роздумів відправити у відро для сміття. Необхідно також відмовитися від алкогольних напоїв і медичних препаратів, особливо тих, що не виписував лікар — самолікування сьогодні, як, втім, і завжди, неприпустимо.

Близнятам (22.05 — 21.06), Терезам (24.09 — 23.10) Водоліям (21.01 — 18.02) та Рибам (19.02 — 20.03) на початку тижня необхідно звертати увагу на сигнали, які буде подавати організм. Будь-який, навіть незначний, біль виявиться свідченням проблем з тим чи тим органом, які потрібно помітити на ранній стадії і якомога швидше вжити відповідних заходів — насамперед звернутися до лікаря, який скаже, що робити далі. А ось займатися самолікуванням, вибираючи для лікування широко розрекламовані — передусім знеболювальні — препарати, категорично не рекомендується. Так можна загнати недугу вглиб, після чого лікувати її буде набагато складніше.

У фіналі тижні особливої уваги потребує кровоносна система. Зміцнити кровоносні судини можна насамперед за допомогою спеціальної дієти, що складається з продуктів з підвищеним вмістом вітамінів, вітамінних комплексів, здорового способу життя, народних засобів і — в особливо складних випадках — медикаментозних препаратів.

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