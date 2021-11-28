Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 29 листопада-5 грудня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 29 листопада-5 грудня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 29 листопада до 5 грудня.

Овнам (21.03 – 20.04), Терезам (24.09 – 23.10) Скорпіонам (24.10 – 22.11) та Стрільцям (23.11 – 21.12) у першій половині тижня серйозні проблеми зі здоров'ям не загрожують, що не означає, що про нього не потрібно піклуватися. Зірки рекомендують їм зайнятися очищенням організму від шлаків та токсинів: відвідати лазню чи сауну, пропити курс трав'яних настоянок та фіточаїв. Також можна – і потрібно – більше гуляти на свіжому повітрі, постувати, голодувати і хоча б на якийсь час відмовитися від шкідливих звичок.

У другій половині тижня представникам знаків необхідно всіляко уникати перенапруженості – як фізичної, так і емоційної. Перше може стати причиною хвороб суглобів та хребта, а також травм та розтягнень, друге – загострення серцево-судинних захворювань, мігрені та безсоння.

Тільцям (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Козорогам (22.12 – 20.01) та Водоліям (21.01 – 18.02) на початку тижня необхідно берегти від пошкоджень та переохолодження ока та вуха. Не варто робити пірсинг, сидіти на протягу чи під кондиціонером, ходити без головного убору та довго працювати за комп'ютером.

Ближче до фіналу тижня особливу обережність необхідно виявити тим представникам знаків, які страждають на серцево-судинні захворювання. Оскільки вони можуть загостритися, необхідно дотримуватись усіх приписів лікаря, а – за можливості – пройти нове медичне обстеження, дані якого дозволять уточнити схему лікування.

Близнятам (22.05 – 21.06), Левам (23.07 – 21.08), Дівам (22.08 – 23.09) і Рибам (19.02 – 20.03) у першій половині тижня можуть докучати суглоби – їх з великою часткою ймовірності буде викручувати і ломити на "погоду". Особливо це стосуватиметься тих, у кого є старі травми – необхідно заздалегідь вжити превентивних заходів: почати використовувати лікувальні мазі та таблетки, рекомендовані лікарем.

У другій половині тижня представникам знака можуть нагадати себе недуги, пов'язані зі шлунково-кишковим трактом. Небажано їсти гостру, жирну і надто присмачену спеціями їжу, голодувати і сидіти на дієті — шлунку зокрема і організму загалом це може не сподобатися. Необхідно готувати виняткову дієтичну їжу, яка не подразнюватиме слизову оболонку шлунка і кишечника.

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