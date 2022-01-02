Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 3-9 січня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 3-9 січня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першорядну увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 3 до 9 січня.

Овни (21.03 – 20.04), Леви (23.07 – 21.08), Стрільці (23.11 – 21.12) та Козороги (22.12 – 20.01) у першій половині тижня можуть зіткнутися з проблемами в роботі шлунково-кишкового тракту, що цілком зрозуміло, якщо врахувати рясні новорічні застілля. Необхідно обмежити вживання шкідливої – жирної та смаженої – їжі, а також вибирати тільки свіжі та корисні продукти – в основному, свіжі овочі та фрукти.

У другій половині тижня представникам знаків слід звертати увагу на сигнали, які може подавати організм. Будь-яке, навіть найменше, нездужання свідчить про наявну проблему, яку найкраще вирішувати на початковій стадії.

Тельцям (21.04 – 21.05), Дівам (22.08 – 23.09), Скорпіонам (24.10 – 22.11) та Водоліям (21.01 – 18.02) на початку тижня неприємності зі здоров'ям здебільшого не загрожують, але ось чого їм буде бракувати для того, щоб почуватися добре, то це свіжого повітря. Необхідно використовувати будь-яку можливість для того, щоб вийти з дому та отримати необхідну порцію кисню.

Ближче до фіналу тижня через ймовірність харчових отруєнь зірки рекомендують представникам знаків виявляти обережність у виборі продуктів: не купувати їжу з терміном придатності, що підходить до кінця, не купувати вуличну їжу і фастфуд.

Близнята (22.05 – 21.06), Раки (22.06 – 22.07), Терези (24.09 – 23.10) та Риби (19.02 – 20.03) у першій половині тижня можуть відчути, що енергія, необхідна їм для життя та роботи, йде на спад. Необхідно вжити заходів щодо її підтримки: пройти курс масажу, відвідати SPA-салон, а найкраще – на кілька днів вирушити на відпочинок за місто.

У другій половині тижня представникам знаків необхідно звернути увагу на побажання організму щодо їжі – таким чином він сигналізує про те, чого йому не вистачає. Так, потяг до молочних та кисломолочних продуктів може свідчити про дефіцит кальцію, а бажання включити до раціону якомога більше морепродуктів – про нестачу йоду.

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