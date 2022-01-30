Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 31 січня – 6 лютого: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 31 січня – 6 лютого: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони чітко вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першорядну увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 31 січня до 6 лютого.

Овнам (21.03 – 20.04) Левам (23.07 – 21.08), Скорпіонам (24.10 – 22.11) і Козорогам (22.12 – 20.01) у першій половині тижня здоров'я може піднести неприємний сюрприз, пов'язаний з головою. Без знеболювальних і препаратів, які нормалізують тиск, представникам знаків ніяк не обійтися, але приймати необхідно ті препарати, які прописав лікар. Займатися самолікуванням та приймати засоби народної медицини категорично не рекомендується – вони не лише не полегшать, а й, навпаки, погіршать їхній стан.

У другій половині тижня необхідно уважно поставитися до стану травного тракту взагалі та шлунка – зокрема. Зірки рекомендують їм не переїдати, не зловживати жирною, важкою та смаженою їжею – найкраще сісти на дієту та попостувати, відмовившись від м'яса та алкоголю. Як вулична їжа, так і напівфабрикати мають опинитися під забороною. Велика також можливість отруєння, тому важливо стежити за свіжістю продуктів.

Тельці (21.04 – 21.05), Близнята (22.05 – 21.06), Водолії (21.01 – 18.02) та Риби (19.02 – 20.03) – особливо ті, представники знаків, у яких є проблеми з психікою, на початку тижня можуть відчути, що темна енергія цього часу тисне їм на психіку. Результатом цього стануть істерики, панічні атаки та манії, яких вкрай складно буде позбутися. Якщо в аптечці зберігаються ліки, які можна прийняти в таких випадках, необхідно це зробити, в особливо складних випадках має сенс звернутися до лікаря.

Наприкінці тижня необхідно дотримуватися обережності щодо нижньої частини ніг: литок, гомілок, кісточок і ступень. Велика ймовірність вивихів та переломів, тому ходити потрібно акуратно, за можливості не бігати та носити зручне взуття. У разі травми, навіть якщо на перший погляд вона здасться несерйозною, краще одразу звернутися до травмпункту.

У Раків (22.06 – 22.07), Дів (22.08 – 23.09), Терезів (24.09 – 23.10) та Стрільців (23.11 – 21.12) у першій половині тижня можуть загостритися хронічні – в основному серцево-судинні – захворювання. За перших же їх симптомів важливо згадати рекомендації лікаря та екстрено вжити необхідних заходів, призначених для таких випадків. Ще краще – звернутися до поліклініки та уточнити схему лікування, можливо, до неї вже час внести уточнення.

У другій половині тижня – особливо ближче до вихідних – необхідно уважно дослуховуватися до сигналів, які надсилатиме організм. Будь-яке нездужання у цей час може свідчити про початок серйозного захворювання, яке краще не запускати, а перехопити – та лікувати – на ранній стадії.

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