Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 4-10 жовтня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 4-10 жовтня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 4 до 10 жовтня.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнятам (22.05 – 21.06), Левам (23.07 – 21.08) та Козорогам (22.12 – 20.01) в першій половині тижня можуть докучати хронічні захворювання, тому дуже важливо дотримуватися всіх вказівок, наданих лікарем — тим, хто відчуває серйозне нездужання протягом життя, не варто відмовлятися від ліків, які вони повинні вживати на постійній основі.

У другій половині тижня зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на свій харчовий раціон — надмірності, як, втім, і шкідливі продукти можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям, так що краще — хоча б на час — сісти на дієту або постувати: організм подякує за турботу.

Тельцям (21.04 – 21.05), Стрільцям (23.11 – 21.12), Водоліям (21.01 – 18.02) та Рибам (19.02 – 20.03) на початку тижня здоров'я принести неприємних сюрпризів не повинно, але це не означає, що їм не треба про нього дбати. Особливо варто сказати про тих представників знаків, яких турбує зір. Можливо, прийшов час пройти консультацію у офтальмолога і отримати його рекомендації щодо того, як бути далі: виписати окуляри або призначити лікування.

У фіналі тижня особливої уваги потребує кровоносна система. Зміцнити судини можна насамперед за допомогою спеціальної дієти, що складається з продуктів з підвищеним вмістом вітамінів, таблетованих вітамінних комплексів, здорового способу життя, народних засобів і — в особливо складних випадках — медикаментозних препаратів.

Ракам (22.06 – 22.07), Дівам (24.08 – 23.09), Терезам (24.09 – 23.10) та Скорпіонам (24.10 – 22.11) необхідно остерігатися хвороб, які можуть дати про себе знати в першій половині тижня — вони можуть мати затяжний характер, тому важливо не зволікати і почати їх лікування одразу ж, як то кажуть, гарячими слідами.

У другій половині тижня представники знаків зможуть значно поліпшити своє самопочуття за допомогою цілющих властивостей звичайної води. Протягом дня рекомендується пити якомога більше чистої негазованої води, а вечорами — приймати ванну з морською сіллю або відваром трав.

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