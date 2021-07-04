Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 5-11 липня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 5-11 липня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 5 до 11 липня.

Овнам (21.03 — 20.04), Левам (23.07 — 21.08), Стрільцям (23.11 — 21.12) та Рибам (19.02 — 20.03) в першій половині тижня необхідно побоюватися загострення хронічних захворювань, особливо серцево-судинних — в такому разі необхідно згадати про першорядні заходи протидії недузі, які свого часу прописав лікар. Важливо також провести чистку організму від шлаків, для чого в раціон необхідно ввести якомога більше овочів і фруктів — благо, літній час цьому сприяє.

У другій половині тижня можливі проблеми з артеріальним тиском, який дасть про себе знати головними болями, запамороченнями, нудотою і слабкістю. Зірки не рекомендують одразу ж хапатися за пігулки — можливо, досить буде просто відпочити в прохолодному приміщенні в тиші і спокої. Якщо, незважаючи на всі вжиті заходи, без медикаментів ніяк не можна буде обійтися, приймати потрібно тільки ті, що прописав лікар (керуватися рекламою не варто) і не перевищувати призначену дозування.

Тельцям (21.04 — 21.05), Дівам (24.08 — 23.09), Скорпіонам (24.10 — 22.11) та Козорогам (22.12 — 20.01) на початку тижня необхідно дотримуватися обережності під час занять спортом, та й взагалі фізична активність для них в цей час протипоказана: не варто робити різкі рухи і піднімати тяжкості — занадто велика ймовірність серйозних травм і розтягнень.

У фіналі тижні представникам знаків — особливо тим, хто страждає від перепадів артеріального тиску, — необхідно дотримуватися підвищеної обережності: не займатися важкою фізичною роботою, не перебувати тривалий час на відкритому сонці, не переїдати (особливо небезпечна важка і смажена м'ясна їжа), дотримуватися режиму дня і дієти.

У Близнят (22.05 — 21.06), Раків (22.06 — 22.07), Терезів (24.09 — 23.10) та Водоліїв (21.01 — 18.02) в першій половині тижня раптово можуть також розболітися зуби, в такому разі необхідно негайно звернутися до лікаря — запускати запальний процес не можна. Щоправда, видаляти зуби зірки не рекомендують — робити це можна тільки в тому разі, якщо іншого виходу не буде.

Головний біль, який представники знака можуть відчути в другій половині тижня, швидше за все, буде пов'язаний із перевтомою, тому зірки наполегливо рекомендують просто відпочити — благо, на дворі вихідні. Якщо нездужання затягнеться, необхідно звернутися до лікаря, але в жодному разі не займатися самолікуванням і не вдаватися до народної медицини — цим можна зробити тільки гірше.

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