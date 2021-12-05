Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 6-12 грудня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 6-12 грудня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше від лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 6 до 12 грудня.

Овни (21.03 – 20.04), Леви (23.07 – 21.08), Стрільці (23.11 – 21.12) та Козороги (22.12 – 20.01) у першій половині тижня можуть зіткнутися з різко підступною втомою, слабкістю, запамороченнями і головними болями. Найімовірніше, таке нездужання пов'язане з сильною перевтомою, тому не варто одразу ж починати пити пігулки — для початку треба дати організму можливість як слід відпочити — наприклад, ввести в ужиток дитсадковий "денний сон" і раніше лягати спати ввечері, а вже через два-три дні, якщо його не вдасться подолати, звернутися до лікаря.

У другій половині тижня представникам знака необхідно дотримуватись максимальної обережності: не переохолоджуватися, одягатися за погодою, не перевтомлюватися. Сили організму серйозно виснажені, тому чим більше вони берегтимуть себе від різноманітних негативних чинників, тим менше в них шансів захворіти.

Тельцям (21.04 – 21.05), Ракам (22.06 – 22.07), Терезам (24.09 – 23.10) та Водоліям (21.01 – 18.02) на початку тижня особливі проблеми зі здоров'ям не загрожують, тим важливіше для них подбати про хороший стан. відвідати дієтолога, який допоможе скласти план харчування на найближчий час, записатися на курс масажу або пройти перший сеанс у мануального терапевта, який "поставить на місце" хребці.

Ближче до фіналу тижня зірки радять представникам знаків дослухатися до підказок, які даватиме їм організм. Це стосується як навіть незначного болю, так і харчових переваг. У першому разі вдасться запобігти можливому захворюванню, у другому – забезпечити організм необхідними йому вітамінами та мікроелементами.

Близнятам (22.05 – 21.06), Дівам (22.08 – 23.09), Скорпіонам (24.10 – 22.11) та Рибам (19.02 – 20.03) у першій половині тижня зірки радять відвідати лікаря, навіть якщо крайньої необхідності в цьому немає. Профілактику поки що ніхто не скасовував, тому чому б заздалегідь не подбати про стан свого організму. Непогано також отримати направлення на повне медичне обстеження і пройти його цього тижня – можливо, так вдасться уникнути неприємного захворювання, захопивши його на ранній стадії розвитку.

Друга половина тижня – сприятливий час для того, щоб провести кілька сеансів ароматерапії та записатися до спортзалу. Головне, не залишати занять спортом навіть тоді, коли здаватиметься, що без них цілком можна обійтися — насправді це не так: організм постійно потребує фізичного навантаження, навіть якщо йдеться про невелику їх інтенсивність.

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