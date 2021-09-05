Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 6-12 вересня: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 6-12 вересня: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я нітрохи не гірше лікарів.

Вони демонструють, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 6 до 12 вересня.

Овнам (21.03 – 20.04), Близнятам (22.05 – 21.06), Терезам (24.09 – 23.10) та Рибам (19.02 – 20.03) в першій половині тижня здоров'я може піднести неприємний сюрприз — велика ймовірність головного болю, запаморочення і загальної слабкості організму. Боротися з цими симптомами необхідно за допомогою ліків, які прописав лікар, — самолікування категорично протипоказано, воно може принести більше шкоди, ніж користі.

У другій половині тижня здоров'я, швидше за все, не потурбує представників знаків, що, втім, не означає, що на нього не варто звертати уваги. Навіть якщо нічого не болить, бажано займатися профілактикою — передусім вести здоровий спосіб життя, більше гуляти і відпочивати, змінити раціон, відмовившись від м'яса і зробивши акцент на овочах та фруктах. І займатися спортом.

У Тельців (21.04 – 21.05), Левів (23.07 – 21.08), Скорпіонів (24.10 – 22.11) та Водоліїв (21.01 – 18.02) на початку тижня можуть виникнути проблеми з психікою, чим вони будуть зобов'язані важкою енергетикою цього часу. Зрозуміло, насамперед це відчують на собі люди, які страждають від нервових хвороб, але постраждати можуть і ті, хто абсолютно здоровий. Напади паніки і істерики необхідно припиняти за допомогою заспокійливих засобів, але без рекомендації лікаря варто приймати тільки що-небудь абсолютно невинне — валер'янку або пустирник.

Ближче до фіналу тижня представникам знаків необхідно звернути особливу увагу на свіжість і якість вживаних продуктів — через велику ймовірність харчового отруєння можна кілька днів валятися в ліжку. Зірки рекомендують їсти тільки домашню їжу, термін придатності якої не перевищує однієї доби, виключити фастфуд і газовані напої — краще замінити їх трав'яними чаями.

У Раків (22.06 – 22.07), Дів (24.08 – 23.09), Стрільців (23.11 – 21.12) та Козорогів (22.12 – 20.01) в першій половині тижня можливе загострення хронічних захворювань. Щоб це не призвело до неприємних наслідків, необхідно згадати про надані лікарем рекомендації і ретельно їх дотримуватися — приймати ліки, більше гуляти, дотримуватися режиму дня і правильно харчуватися.

У другій половині тижня необхідно звернути особливу увагу на стан серцево-судинної системи. Не варто робити того, що може підвищити артеріальний тиск — приймати близько до серця події, що відбуваються, курити, вживати алкоголь, включати в раціон пересолену їжу і проводити багато часу на сонці.

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