Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 7-13 червня: кому на що звернути увагу

Зірки розповідають про те, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу.

Якими недугами можна захворіти, як їх лікувати і профілактикою яких хвороб займатися на цьому тижні — з 7 по 13 червня.

Овнам (21.03 — 20.04), Козорогам (22.12 — 20.01), Водоліям (21.01 — 18.02) та Рибам (19.02 — 20.03) в першій половині тижня через серйозну ймовірність харчового отруєння варто звернути пильну увагу на якість і свіжість вживаних продуктів, за можливості перейти на пісне меню, а також виключити з раціону шкідливу їжу — жирні і смажені страви, а також алкоголь. В цей час також необхідно відмовитися від багатих на крохмаль овочів і фруктів — кукурудзи, буряків, моркви, картоплі, яблук, інжиру і бананів.

У другій половині тижня представникам знака не варто відвідувати лікарів без крайньої на те необхідності і робити будь-які медичні маніпуляції — замість користі вони можуть принести шкоду. Через можливі проблеми з шлунково-кишковим трактом, ймовірні в цей час, не варто сідати на дієту або різко міняти систему харчування — бажаного результату від них очікувати не доводиться.

Тельцям (21.04 — 21.05), Близнятам (22.05 — 21.06), Ракам (22.06 — 22.07) та Левам (23.07 — 21.08) на початку тижня необхідно дбайливо ставитися до ніг — особливо нижньої їх частини, оскільки, на жаль, велика ймовірність вивихів, розтягувань і переломів. Зірки наполегливо рекомендують носити зручне взуття — найкраще спортивне, а також ходити спокійним кроком, в жодному разі не бігати.

Ближче до кінця тижня зірки радять представникам знака відпочити на природі — найкраще на заміській дачі, де свіже повітря допоможе відновити фізичні сили. які вичерпуються..

Дівам (24.08 — 23.09), Терезам (24.09 — 23.10), Скорпіонам (24.10 — 22.11) та Стрільцям (23.11 — 21.12) в першій половині тижня бажано задуматися про стан кровоносної та лімфатичної систем, через що представники знака можуть відчувати втому і нервову напруженість. Зняти її допоможе сеанс лікувального масажу або курс SPA-процедур, які бажано зробити в цей час.

У другій половині тижня представники знака можуть зіткнутися із загостренням хронічних захворювань, передусім — серцево-судинних. За перших же їх симптомів необхідно звернутися до лікаря і ретельно дотримуватися його рекомендацій. Крім цього, потрібно вживати і інші заходи: більше відпочивати, частіше гуляти на свіжому повітрі і дотримуватися дієти.

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