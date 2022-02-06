Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 7-13 лютого: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 7-13 лютого: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони чітко вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня – від 7 до 13 лютого.

Овни (21.03 – 20.04), Діви (22.08 – 23.09), Стрільці (23.11 – 21.12) і Козороги (22.12 – 20.01) – особливо ті, хто страждає від хронічних захворювань серцево-судинної системи і органів дихання, у першій половині тижня можуть відчути, що їхнє самопочуття погіршується. З загостренням недуг потрібно боротися за заздалегідь прописаною закріпленим лікарем схемою, а ще краще — пройти додаткове обстеження і скоригувати її. Не варто забувати і про здоровий спосіб життя: у цей час важливо правильно харчуватися, займатися посильними видами спорту, більше гуляти на свіжому повітрі та не втомлюватись.

У другій половині тижня стан здоров'я представників знака значно покращиться, але – щоб згодом він знову не погіршився – бажано відмовитися від шкідливих звичок – насамперед куріння.

Тельцям (21.04 – 21.05), Левам (23.07 – 21.08), Терезам (24.09 – 23.10) та Скорпіонам (24.10 – 22.11) на початку тижня зірки не обіцяють особливих проблем зі здоров'ям, але це не означає, що про нього необхідно піклуватися. По-перше, їм рекомендується підвищити фізичну активність, що має цілюще вплинути як на фізичний стан, так і на самопочуття. По-друге, необхідно виявляти максимальну обережність до продуктів харчування, які повинні бути тільки свіжими та якісними, а також ліків та алкоголю – ними краще не зловживати.

Ближче до фіналу тижня можливе загострення або поява нових жіночих хвороб. Не варто зволікати з їх лікуванням – краще одразу звернутися до лікаря та отримати чіткі інструкції щодо того, які заходи вживати. Якщо дотриматися всіх рекомендацій, дуже скоро від хвороби не залишиться і сліду.

Близнятам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07), Водоліям (21.01 – 18.02) та Рибам (19.02 – 20.03), що страждають від недуг, пов'язаних зі шлунково-кишковим трактом, рекомендується сісти на детокс-дієту чи провести лікувальне голодування, щоб очистити організм від шлаків і токсинів, що накопичилися.

У другій половині тижня представникам знака слід звернути особливу увагу на стан хребта – не рекомендується піднімати тяжкості, робити різкі рухи та переохолоджувати спину на протягах. Тому про заняття спортом та посиденьки на вуличних лавках або перебування в холодних приміщеннях краще відмовитись.

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