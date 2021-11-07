Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 8-14 листопада: кому на що звернути увагу

Гороскоп хвороб для всіх знаків зодіаку на 8-14 листопада: кому на що звернути увагу

Зірки можуть розповісти нам про стан нашого здоров'я анітрохи не гірше за лікарів.

Вони ясно вказують, на стан і роботу яких органів необхідно звернути першочергову увагу, якими недугами можна захворіти, як їх лікувати та профілактикою яких хвороб займатися цього тижня — від 8 до 14 листопада.

Овнам (21.03 – 20.04), Тельцям (21.04 – 21.05), Дівам (22.08 – 23.09) та Скорпіонам (24.10 – 22.11) у першій половині тижня серйозні проблеми зі здоров'ям не загрожують, проте їм необхідно звертати увагу організм. Особливо це стосується харчування, тому необхідно враховувати "висловлені" побажання та дотримуватися їх. Так, якщо людині хочеться різного роду копчених продуктів, це означає, що їй не вистачає хорошого холестерину, а потяг до жирної їжі говорить про нестачу кальцію. Оскільки названі вище продукти є шкідливими для організму, то – у разі холестерину – їх можна замінити авокадо, червоною рибою, оливками та горіхами, а у разі з кальцієм – сиром, кунжутом та капустою броколі.

У другій половині тижня особливо обережними – і уважними до стану свого здоров'я – слід бути тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Необхідно дотримуватись усіх приписів лікаря, а – за можливості – пройти нове медичне обстеження, дані якого дозволять уточнити схему лікування.

Близнятам (22.05 – 21.06), Ракам (22.06 – 22.07), Стрільцям (23.11 – 21.12) та Козорогам (22.12 – 20.01) на початку тижня варто побоюватися харчових отруєнь, тому їм необхідно вживати в їжу тільки свіжі продукти, протермінування навіть в один день загрожує для них серйозними наслідками. Щодо фастфуду, вуличної їжі та алкоголю, то вони в цей час потрапляють під категоричну заборону.

Ближче до кінця тижня представникам знака можуть нагадати про себе недуги, пов'язані із шлунково-кишковим трактом. Небажано їсти гостру, жирну і надто присмачену спеціями їжу, голодувати і сидіти на дієті — шлунку зокрема і організму загалом це може не сподобатися. Необхідно готувати виняткову дієтичну їжу, яка не дратуватиме слизову оболонку шлунка і кишечника.

Левам (23.07 – 21.08), Терезам (24.09 – 23.10), Водоліям (21.01 – 18.02) та Рибам (19.02 – 20.03) у першій половині тижня необхідно звернути увагу на сигнали організму, які він надсилатиме у вигляді болю частини. Навіть незначний – майже непомітний – больовий симптом може свідчити про серйозне захворювання, яке, як відомо, краще захопити та "вигнати" з організму на початковій стадії.

У другій половині тижня представникам знака необхідно звернути увагу на стан органів дихання – велика ймовірність інфекцій верхніх дихальних шляхів.

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