Гороскоп Камали Гарріс та її шанси на перемогу: відома астрологиня дала прогноз

Згідно з останніми даними, ні в кого з кандидатів немає вагомої переваги, а незначна перевага – у вигляді статистичної похибки – коливається, переходячи то до одного, то до іншої з них. Проте зірки, схоже, більше люблять демократку Камалу Гарріс, про що свідчить аналіз її гороскопа.

Про шанси Камали Гарріс на посаду президентки США розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Під заступництвом Дракона

Спочатку розглянемо гороскоп кандидатки в президенти, який у неї є своєрідним: в її житті постійно відбуваються доленосні процеси, а люди, які їм необхідні, з'являються в потрібний час і в потрібний момент. Камала Гарріс з'явилася на світ 20 жовтня 1964 року в Окленді. Відповідно до року китайського календаря, Гарріс – Дракон, а оскільки він є тотемом нинішнього року, можна говорити про те, що вона перебуває під його заступництвом. До речі, кандидатом у віцепрезиденти Гарріс обрала Тіма Волза, який за часом народження – 6 квітня 1984 року – теж є Драконом, тож можна говорити про подвійну зіркову опіку.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Вказівка на сходження у соціальній сфері

Юпітер у гороскопі Гарріс перебуває в 12-му будинку, що відповідає за таємне життя та обмеження, тобто вона весь час перебувала в чиїйсь тіні. Хоч би що вона робила, політики її не бачили, а її досягнення приписували іншим. Але після 60 років – тобто зараз – в її натальній карті є вказівка на сходження. Сатурн у 9-му будинку відповідає за кар'єру та авторитет, що цілком може означати перемогу на президентських виборах. Можна говорити про те, що як політик, Камала в цей час "розквітне" і покаже себе з несподіваного – для її супротивників – боку, оскільки виб'є з їхньої пропаганди один з головних доводів проти неї: її виставляють дурничкою, яка не вміє думати, і тим паче надавати відсутності думок хоч якихось слів. Виявилося, що Гарріс є інтелектуалкою, яка дуже добре може говорити, зокрема й на широку аудиторію, що потішить її прихильників.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Алголь і Чорний Місяць

Нинішніх претендентів на посаду президента США об'єднує вплив на їхній гороскоп зірки, яку називають демонічною – Алголя, назва якої з арабської перекладається як "злий дух" або "чудовисько". Уран у гороскопі Камали перебуває в 24-25 градусі Тельця, там же розташована й Алголь, з якою Уран незабаром возз'єднається. Цікаво, що демонічна зірка є і в гороскопі Трампа, але в нього вона зловісна, а у Гарріс – ні. Схожа ситуація, коли під час президентських виборів Дональд Трамп змагався з жінкою, була 2016 року, і тоді зірки обіцяли перемогу Гіларі Клінтон. І у неї, і у Трампа гороскопом проходив Чорний Місяць, або Ліліт – фіктивна точка на небосхилі, яка проте має серйозний вплив як на кожного з нас, так і на життя на Землі загалом. Того разу Ліліт зловісно позначилася на гороскопі Клінтон, тож її програш можна пояснити, зокрема, і впливом зірок.

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