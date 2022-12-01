Гороскоп кохання на 2023 рік для всіх знаків зодіаку

Енергія кохання 2023 року набагато гармонійніша, ніж 2022-го. Важливим є те, що рік Водяного Кролика (Кота) представляє жіночу стихію, тому в 2023 почуття, романтика і кохання стануть головною рушійною силою всіх змін.

Від 9 січня Чорний Місяць виходить із зодіакального Рака, знак характеризує сімейні теми та чуттєву сферу. Від цього дня психологічний клімат у особистих взаєминах значно поліпшується, що сприяє створенню міцних та довгострокових зв'язків. Починається сприятливий період для вагітності, народження дітей, вирішення житлових питань.

Від 23 липня до 4 вересня 2023 року Венера, планета кохання, буде переміщуватися за знаком Лева у фазі ретроградного руху. У цей час виникає безліч труднощів у взаєминах із протилежною статтю. Період проходження кармічних уроків, час розплати за зраду та неправильне розуміння кохання. Однак, якщо чоловік або жінка усвідомили свої помилки, зробили правильні висновки, то кармічні вузли будуть розв'язані, а це означає, що негативні сценарії у сфері любовних взаємин, що повторюються, залишаться в минулому.

З одного боку, період ретроградного руху Венери сприятливий для відновлення взаємин, повторного одруження, глибоких розмов із партнером. Але, з іншого – людей долають суперечливі почуття, виникають сумніви, необґрунтовані ревнощі. Стосунки, що знову утворилися, як правило, недовговічні.

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ОВЕН

Перша половина року насичена яскравими, щасливими подіями. Багато Овнів у цей період офіційно оформлять свої взаємини або зустрінуть свого ідеального партнера, з яким згодом створять сім'ю.

Від середини літа і до кінця року — період соціальної активності, на особисте життя часу не вистачає, що ускладнює можливість будувати взаємини. Тому скористайтеся сприятливими планетарними впливами взимку та навесні 2023 року, щоб навести лад у сфері кохання та набути психологічного комфорту.

ТЕЛЕЦЬ

На початку року обставини, що склалися, не дуже сприяють романтиці і кохання, бо постійно виникають перешкоди дорогою зближення з об'єктом своєї пристрасті. Не варто засмучуватися, якщо зустрічі дуже рідкісні – від цього друга половина року буде яскравішою, що принесе багато щасливих моментів.

Від 16 травня і найближчого року після цієї дати у всіх Тельців починається щасливий період, коли більшість проблем у особистих взаєминах зникнуть без сліду. Сприятливий період для одруження або початку спільного проживання, планування сім'ї, зачаття.

БЛИЗНЯТА

До літа 2023 – найкращий період для романтики, дій, спрямованих на покращення взаємин, побудови спільних планів на майбутнє. Не відкладайте на другу половину року серйозні розмови з партнером, з'ясовуйте те, що вас хвилює, і тоді особисте життя вас повністю задовольнятиме.

Влітку відбудуться важливі події, які вплинуть на любовні справи та партнерські взаємини. Дійсний шлюб пройде деякі випробування, тому якомога раніше займіться особистими взаєминами, щоб їх зберегти.

РАК

Щасливий рік для романтики та сімейного життя – все задумане здійсниться, і в цьому допоможе кохана людина. Якщо його ще немає у вашому просторі, то з'явиться протягом 2023 року. Будуйте найсміливіші плани, шукайте свого ідеального партнера, працюйте над наявними взаємини — у вас все вдасться найкращим чином.

Протягом 2023 року ваше особисте життя вийде на абсолютно новий, якісніший рівень. Партнер готовий йти вам назустріч, підтримувати ваші ініціативи та починання. Сприятливі тенденції 2023 перейдуть з вами і в 2024!

ЛЕВ

Відносно спокійний рік для сфери кохання, окрім літнього періоду. У цей час ваша привабливість для представників протилежної статі значно посилиться, з'являться колишні партнери, люди з минулого, які вплинуть на справи, які розвиватимуться в другій половині 2023 року.

Зверніть увагу на тих, хто поряд, на колегу по роботі чи ділового партнера. А може, той, кого ви вважали другом або просто знайомим, і є ваша доля. Прагнення високих ідеалів заважають простому людському щастю.

ДІВА

Повільний розвиток взаємин на початку року може стати причиною поганого настрою, а також сумнівів у правильності вибору партнера. Але, не засмучуйтеся передчасно — друга половина року сприятливіша для особистого життя, ніж перша.

Влітку обставини змінюються, романтика та кохання вриваються у ваше життя. Діви, які прагнуть створити свою сім'ю, народити дітей, мати своє житло, звити своє гніздечко, з високою ймовірністю зможуть це зробити. Можливий шлюб із розрахунку, з кар'єрних міркувань, заради можливості "вибитися в люди".

ТЕРЕЗИ

Рік сприятливий для романтики, пошуку партнера, особливо здалеку. Допоможуть у цьому Інтернет та поїздки за кордон. Активність у діловій сфері, контакти з іноземцями, громадська діяльність сприятимуть зустрічі з потенційним партнером, який може бути вищим за становищем або за віком.

Якщо у вас є мета налагодити своє життя – це вдасться. Також бажання повернути стосунки з дорогою вам людиною цілком можна реалізувати. Будьте сміливішими, проявляйте ініціативу, намагайтеся бути серед людей – ви 2023 року, як магніт для представників протилежної статі.

СКОРПІОН

Складно знайти щастя у коханні, особливо від другої половини травня і до кінця року. Виявляється майже хвороблива ненаситність почуттів та бажань, хочеться ще й ще, що може лякати партнера. Погіршується ситуація тим, що багато Скорпіонів самі провокують неприємності в цей період, шукають вади у своїх любовних стосунках і охоче їх роздмухують до світових масштабів.

Сцени ревнощів, скандали на рівному місці, особливо влітку, можуть стати причиною розриву навіть найстабільніших взаємин. Стримуйте свої емоційні пориви, довіряйте коханій людині, і ви уникнете багатьох неприємностей.

СТРІЛЕЦЬ

Події весни та літа 2023 надихають вас кардинально змінити своє життя та набути стабільності в особистому житті. Триває період щасливого особистого життя, але все-таки не приймайте все як належне. Обставини складаються найкращим чином для вирішення житлових питань, переїзду, створення сім'ї або звільнення від взаємин, що зжили себе.

Восени можуть виникнути перші складнощі, аж до розставання. Працюйте над стосунками, сміливо домагайтеся уваги бажаного партнера, і жодні зовнішні негативні фактори не зможуть зруйнувати вашу сімейну гармонію.

КОЗОРІГ

Після напруженої весни 2023, розлучень та конфліктів з романтичним партнером, у другій половині року, зможете набути гармонії в сфері кохання. Люди, що оточують вас, надають вам знаки уваги, сприяють вашому творчому самовираженню. Зверніть увагу на представників протилежної статі – напевно, серед них є людина, яка допоможе залікувати ваші душевні рани.

Осінь 2023 – найсприятливіший період, у цей час все складається так, як ви того бажаєте, а любовні стосунки дозволяють відчути себе щасливою людиною.

ВОДОЛІЙ

Непростий рік, час складного вибору, особливо влітку 2023 року. Давно усталені взаємини, шлюбний союз, піддається серйозним випробуванням. Багато хвилювань і тривожних думок виникають під час контактів із колишніми партнерами. Раптом можуть випливти факти, які змінять ваше ставлення до попереднього шлюбу або минулих взаємин.

До кінця року вдасться досягти визначеності, прояснити обставини та поліпшити взаємини з коханою та дорогою вам людиною. Можливо, обставини підштовхнуть вас до ухвалення спільного рішення, щоб узаконити ваші стосунки.

РИБИ

Порівняно з минулим календарним роком, 2023 набагато спокійніший, навіть можливо доведеться нудьгувати і нудитися від самотності в першій половині року. Натомість у вас з'явиться можливість поліпшити свій зовнішній вигляд, зробити аналіз минулих взаємин та підготувати себе до нового щасливого періоду в особистому житті.

Літо та осінь 2023 може бути знаменованою зустріччю з вашим ідеальним партнером, із яким у найближчому майбутньому офіційно оформите ваші взаємини. Наявні стосунки значно поліпшуються. Поїздка за кордон може виявитися доленосною і кардинально змінити ваше життя на краще.

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