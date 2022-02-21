Гороскоп кохання на березень 2022 року

Березень 2022 року – сприятливий місяць для романтики, кохання, знайомств.

До 21 березня Сонце переміщається найромантичнішим знаком зодіаку – Риби, з'єднується із сильними планетами-управителями цього знака – Юпітером і Нептуном. Ці транзитні аспекти планет приносять нам життєрадісність, оптимізм, удачу та успіх у коханні.

Особливо сильні гармонійні планетарні впливи у першій половині березня – Венера та Марс у поєднанні (до 6 березня - у Козорогу). 6 березня 2022 року о 08:23 за київським часом Марс переходить у знак Водолія, а о 08:30 Венера приєднується до Марса. Планети, які символізують любовні стосунки, майже місяць у поєднанні (від середини січня до середини лютого). Доленосний період для багатьох людей: розпочався новий цикл Венери та Марса – те, що почалося в цей період, розвиватиметься до березня 2024 року, тобто до наступного циклу гендерних планет (почнеться у знаку Водолій у другій половині лютого 2024 року).

Позитивні впливи Марса та Венери відчують усі люди, тому що посилюється популярність серед представників протилежної статі. Для одних – це зустріч із новим романтичним партнером, для інших – гармонізація нинішніх взаємин. У будь-якому разі, атмосфера березня, завдяки енергіям планет, дає сильний фізичний потяг та задоволення.

Оскільки від 6 березня Венера і Марс у Водолії, цей транзит може проявитися як прагнення партнерів до вільних стосунків, тобто громадянських шлюбів утворюється набагато більше, ніж офіційних. Така комбінація свідчить про виразну пристрасть і сильний фізичний потяг, про цукерково-букетну стадію стосунків.

Приватне життя багатьох людей, незалежно від того, у шлюбі вони чи ні, буде насиченим і гармонійним. Варто звернути увагу на нинішні взаємини – якщо є проблеми, то один із партнерів (або обидва) можуть шукати чуттєвого задоволення на стороні. Прагнення пристрасних зв'язків значно зростає, особливо у першій половині місяця.

Найближчим часом Всесвіт дає нам умови для того, щоб досягти гармонії з самим собою, правильно поєднуючи чоловічі та жіночі принципи, закладені від природи в кожній людині. Ревнощі та сварки відходять на другий план, наявні проблеми в коханні та любовних стосунках можна успішно усунути.

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ОВЕН

Є велика кількість енергії, якій необхідний вихід, тому активний відпочинок з романтичним партнером, пристрасні стосунки допоможуть вивільненню цієї енергії найкращим способом. Спільна фізична робота сприяє усуненню гострих протиріч і конфліктів, а також поліпшенню нинішніх взаємин. Загалом березень виявиться сприятливим для особистих стосунків, позитивних моментів буде більше, ніж напружених ситуацій.

ТЕЛЕЦЬ

Напруження пристрастей стихає, кохання і сварки йдуть поруч. Цікавий період, непередбачуваність у стосунках посилює азарт, прагнення здивувати одне одного. Але найважливіше – не перестаратися і не допускати агресії, та якщо таке станеться, після розрядки знову виникне пристрасть. Давні стосунки оновлюються, отримують ковток свіжого повітря. Найважливіші події відбуваються у перший тиждень березня, намагайтеся нічого не зіпсувати, контролюйте свої емоції та слова.

БЛИЗНЯТА

Сприятливий період для спільної (з сім'єю чи коханою людиною) участі у різноманітних заходах. Громадська активність допомагає висловити свої почуття та знайти спільні інтереси, дійти спільної думки у важких сімейних та особистих питаннях. Одинокі представники цього знака зможуть знайти свого ідеального партнера, якщо перебуватимуть серед людей і привертатимуть до себе увагу. Навіть якщо у вас поганий настрій та розчарування в особистому житті, використовуйте щасливі можливості першої половини березня.

РАК

Початок березня трохи напружений, але після 5 березня у ваших особистих взаєминах настануть мир та гармонія. Терпіння та обмірковування висловлювань допоможе уникнути неприємностей із коханою людиною. Можливе нове приємне знайомство, отримання позитивних емоцій, подарунків та похвали, розваги у приємній компанії. Середина місяця сприятлива для вирішення будь-яких питань, що стосуються особистих стосунків та їх розвитку. Також можна використати цей час для довгострокового планування.

ЛЕВ

Виникає багато спірних ситуацій, суперництво у парі, особливо після 5 березня, коли Марс та Венера увійдуть до опозиційного знака зодіаку. Водночас у вас є чудова нагода пропрацювати слабкі сторони ваших взаємин, якщо розумно підійти до цього питання. Має бути багато розмов, які важливо не доводити до взаємних претензій, а знайти компроміс та пояснення тому, що чоловік та жінка створюють пару, щоб доповнювати один одного.

ДІВА

Насичений період, час інтенсивного розвитку нинішніх взаємостосунків та їхній перехід на інший, якісніший рівень. Щастя і радість знаходяться поряд, можливо, ви отримаєте довгоочікувану звістку від коханої людини, її згоду, визнання. У березні ви з легкістю можете оточити себе красою та гармонією, особливо якщо закохані чи перебуваєте у шлюбі. Можливе приємне знайомство з людиною здалеку, потенційним романтичним партнером з іншої країни.

ТЕРЕЗИ

Стосунки у шлюбі процвітають, деякі пари ухвалять рішення про спільне проживання, зближення одне з одним. Прекрасний час для створення сімейного бізнесу, спільних проєктів та подорожей за кордон. Якщо ви давно планували стати батьками, можливо, ви зрозумієте, що велике щастя вже поряд. Як не дивно, але стосунки, які вичерпали себе, також успішно завершаться – без скандалів та взаємних претензій. Гарний час для поділу майна та мирного завершення.

СКОРПІОН

Вас може очікувати щастя в іншій країні, там ви можете знайти кохання свого життя. Якщо ви самотні, хочете романтики – зверніть увагу на іноземців, залучаючи також ресурси інтернет-простору. Сімейні стосунки поліпшуються, з'являється повага одне до одного, пробуджується пристрасть, знаходяться спільні рішення найскладніших питань. Молоді люди можуть зустріти майбутнього романтичного партнера у навчальному закладі, відвідуючи семінари та учбові заходи.

СТРІЛЕЦЬ

Багато уваги з боку представників протилежної статі, ви неймовірно привабливі для інших людей. Непростий період для сімейних пар – багато спокус та принад. Посилюється авантюризм, з'являється схильність до входження у подвійні, паралельні зв'язки. Формуються сприятливі умови для налагодження особистого життя, зустрічі зі своїм ідеальним партнером. Подорож за кордон може стати доленосною для шлюбу або любовних стосунків як з позитивного боку, так і в негативному аспекті.

КОЗОРІГ

Період взаєморозуміння, турботи та підтримки одне одного. Ви багато усвідомлюєте, знаходите головні секрети тривалих та гармонійних взаємин. Всі неприємності позаду, зовнішня атмосфера сприятлива, ви знайдете стабільні любовні стосунки та міцний шлюб. Козороги, що знаходяться в пошуку, з більшою ймовірністю, знайдуть того, хто допоможе зробити життя яскравішим і романтичнішим. Перший тиждень березня дуже важливий, багато чого стає на свої місця, знаходяться відповіді на питання, які хвилюють.

ВОДОЛІЙ

У коханні все розвивається саме так, як потрібно – не кваплячись, але впевнено і більш-менш передбачувано. З'являється серйозність, яка може завершитися офіційним шлюбом. Бережливо проявляючи своє кохання, ви отримуєте від партнера взаємність, навіть якщо стосунки розладналися. У березні найкращі можливості для того, щоб особисті стосунки зробити ще кращими та міцнішими. З'єднання Венери та Марса у вашому знаку 6 березня забезпечить вас приємними зустрічами та розмовами з представниками протилежної статі.

РИБИ

Час романтики, покращення сімейних стосунків, зустрічей із цікавими людьми. Обов'язково будуть значні приємні сюрпризи у коханні, але все, що відбувається, не дає тривалості та стабільності. Намагайтеся жити в моменті "тут і зараз", просто дозвольте сюрпризам відбуватися незалежно від вас. Можливо, та людина, яку ви вважали другом чи подругою, тепер стане романтичним партнером. Також можливі чарівні трансформації ділових відносин у любовні та навпаки.

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