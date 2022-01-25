Гороскоп кохання на лютий 2022 року

Лютий дуже сприятливий для любовних стосунків, особливо друга половина місяця.

З'єднання Марса та Венери в Козорогу в лютому 2022 року вказує на схильність до любовних пригод, результатом яких буде офіційний союз. Романтичне спілкування та любовні побачення проходять досить стримано, але час сприятливий для обговорення важливих питань та планування спільного майбутнього. Зав'язуються нові цікаві знайомства та нові захоплення, що матимуть довгострокові перспективи.

Скористайтеся сприятливими планетарними впливами лютого 2022 року. Насамперед, це найкращий період для зрілих, усвідомлених особистостей. Символічно, що лютий – це "любовний танець Марса та Венери". З'єднання планет говорить про внутрішню згоду чоловічого та жіночого принципів, які кожна людина має у потенціалі. Це дуже хороший транзитний аспект, що впливає сприятливо на більшість людей, незалежно від гендерної приналежності.

З'єднання Марса та Венери посилює у жінок красу, привабливість та жіночність, додає шарму. У чоловіків – популярність у жінок, бажання отримати стабільні стосунки, зареєструвати офіційний союз.

У лютому багато романтичних стосунків, легкі і поверхневі зв'язки набувають глибини. Гарне порозуміння в парі, але несильні емоції та пристрасть сприяють серйозним стосункам. У цей час люди швидше прив'язуються одне до одного, прагнуть створити довгострокові взаємини.

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ОВЕН

Цікавість вабить вас від одного зв'язку до іншого, але в другій половині лютого раптом відбувається те, що здавалося неможливим: ви відчуваєте глибоку прихильність і спрямованість до однієї людини, почуття глибокої симпатії. У любовній сфері настає визначеність, що дає емоційну стабільність та здатність протистояти життєвим труднощам. Виникає сильний фізичний потяг до партнера, виникає потреба у зміні особистої ситуації (остаточний вибір, офіційний шлюб, спільне проживання та господарювання). Голова залишається "світлою", тому знаходите найкращий вихід із ситуації.

ТЕЛЕЦЬ

Ви почуваєтеся спокійно та впевнено, але партнер постійно підкидає сюрпризи – вигадує щось нове, різноманітне та цікаве. Чи стануть ваші стосунки серйозними, чи ні, багато в чому залежить від вас – виявіь ініціативу та поговоріть про довгострокові плани щодо один одного. Навіть якщо нинішні стосунки закінчаться, ви не залишитеся на самоті найближчим часом. Тому не втрачайте дорогоцінний час, з'ясовуйте ситуацію, коригуйте та визначайтеся у сфері особистих взаємин. Що б не сталося, ви зможете знайти іншу людину, з якою вам буде комфортно.

БЛИЗНЯТА

Місяць усвідомлення, відкриття нових граней любовних взаємин. Ви розумієте, що таке перехід енергій від людини до людини, навіть без фізичного контакту відчуваєте підтримку коханої людини. Глибокий зв'язок на свідомому рівні дозволяє створити загальний фундамент, прийняти серйозні рішення щодо спільного майбутнього. На початку місяця можливі деякі труднощі у стосунках, непорозуміння, повернення до минулих хворобливих ситуацій, але після 4 лютого у ваше життя приходить визначеність і спокій. Ви опиняєтеся в центрі уваги, тому навіть якщо ви самотні, у вас є всі шанси вирішити це питання.

РАК

Може назріти необхідність розриву старих стосунків та побудови нових. Перша половина лютого – це критичний період для застійних стосунків. Події в сім'ї також потребуватимуть оновлення, прийняття компромісних рішень. Не виключаються вимушені розлуки, розставання, конфлікти, спалахи ревнощів, власницьких інстинктів. Друга половина місяця – чудовий час для особистих та ділових стосунків, планування спільного майбутнього чи обговорення питань співпраці. Пари, які сформувалися уже давно, ухвалять нарешті рішення зареєструвати офіційний союз.

ЛЕВ

Ви відчуваєте пробудження ваших емоцій, ваші почуття та ставлення до коханої людини можуть зазнати змін. У лютому ситуація в особистих взаєминах і романтичній сфері буде розвиватися легко, і це буде чудовим часом для вас. Можливе формування нових взаємин, нового образу ідеального партнера. Місяць дуже цікавий, кохання надихає на творчість, дає енергію для нових звершень. Хороший період для сімейних урочистостей, заручин, одруження. За бажання кожен представник знаку Лева зможе привернути до себе увагу бажаного партнера.

ДІВА

Місяць, що запам'ятовується, важливий не лише для вас, але і для ваших близьких. Період глибоких усвідомлень у багатьох темах, зокрема, у сфері особистих взаємин. Результат – перехід на новий, більш високий духовний рівень. Актуалізуються питання аліментів чи спадщини, а також майнових чи фінансових проблем. При цьому є всі можливості вдалого їх вирішення. Ваша сила впливу на найближче оточення та на романтичного партнера значно зростає, вдається нейтралізувати конфлікти, спірні ситуації, досягти потрібного сценарію розвитку подальших подій.

ТЕРЕЗИ

Ваша присутність згладжує будь-яку конфліктну ситуацію, ви здатні надавати психологічний вплив на маси людей, надихати їх. Усвідомивши свою силу, ви легко вирішите свої особисті питання, досягнете гармонії у стосунках. Якщо є бентежні незавершені теми в минулих стосунках, саме час із ними розібратися та поставити крапки над "І". Сприятливо вирішуються питання спільних фінансів, майнових справ, спільних ресурсів із партнерами. Наявні любовні стосунки переходять на новий, якісніший рівень. Ви почуваєтеся комфортно, ви – важлива особистість.

СКОРПІОН

Ви популярні серед представників протилежної статі, тому можете скористатися цим сприятливим періодом для вирішення всіх завдань. Між чоловіками та дружинами настає час гармонії, колишні непорозуміння та суперечливі ситуації більше не заважають і розчиняються без сліду. Завдяки особистим взаєминам та любовним зв'язкам вдається зайняти певне становище у суспільстві, отримати підвищення на посаді. Якщо ви шукаєте свого ідеального партнера – скористайтеся цим періодом, будьте на увазі, спілкуйтеся з друзями, зустрічайтеся з однодумцями: ви знайдете того, кого шукали.

СТРІЛЕЦЬ

У лютому відбувається багато яскравих подій, пов'язаних із особистими взаєминами. Ті, хто на межі розриву, нарешті поставлять крапку у стосунках. Але швидко зможуть знайти романтичні стосунки і не матимуть часу на те, щоб нудьгувати чи страждати. Якщо ви вже давно у стосунках, то обставини спонукають вас прийняти серйозне рішення про спільне майбутнє. Часто таємні зв'язки стають надбанням громадськості, тому подумайте про себе та партнера, якщо раптом ваші стосунки вийдуть за звичні межі. В цілому, місяць для вас сприятливий, ви почуваєтеся потрібною та коханою людиною.

КОЗОРІГ

Вашу увагу привертають помітні, відомі особистості, і цілком можливо, що деякі ділові стосунки переростуть у любовний зв'язок. З'являється гостра потреба досягти визначеності в особистій сфері, але часом ви схильні діяти напролом, чим лякаєте свою кохану людину або потенційного партнера. Увесь місяць за вашим знаком рухаються Марс і Венера – удача на вашому боці, головне – не поспішайте, виявляйте свої бажання обережно. Лютий – один із найкращих місяців для вас 2022-го року за всіма життєвими сферами. Тому постарайтеся правильно розподілити свої ресурси, щоб охопити всі напрямки та отримати максимальний результат.

ВОДОЛІЙ

Періодично вас долає смуток та спогади з минулого. В результаті, замість того, щоб провести час ефективно, ви схильні прокручувати в пам'яті ту саму ситуацію, у чомусь себе звинувачувати. Це призводить до сильної нервової напруги, заниження самооцінки. Вивести вас з такого стану не просто, проте цілком можливо: чим більше свободи і менше забобонів, тим вам цікавіше. У незвичайній, неординарній ситуації ви можете зустріти свого ідеального партнера, який допоможе вам позбутися похмурих думок. Якщо щось не вийшло в особистих стосунках у лютому – не хвилюйтеся, наступного місяця обставини складуться на вашу користь.

РИБИ

Ви, як магніт, притягуєте представників протилежної статі. Стосунки можуть бути мінливі, часом важко передбачити, як повернеться ситуація. Проблеми починають проявлятися у вигляді ревнощів, через які виникають сварки і, як наслідок, неможливість нормально виявляти свої бажання. Питання кохання та шлюбу стають актуальними, хоча повне їх вирішення буде не цього місяця. Романтика, взаємна симпатія, допомога з боку партнера наповнюють будні радістю та добром. Не поспішайте робити висновки та остаточний вибір – наступного місяця ситуація може змінитися.

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