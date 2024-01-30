Гороскоп кохання на лютий 2024 року

Більшу частину місяця для любовних взаємин характерні терпіння і стриманість, оскільки дві ґендерні планети – Марс і Венера – переміщуються Козорогом, холодним і розважливим знаком зодіаку. Але від 17 лютого зовнішнє енергетичне тло стає сприятливим для романтичних знайомств та покращення наявних взаємин.

У першій половині місяця краще зайнятися плануванням спільного майбутнього, поговорити з партнером на серйозні теми, обговорити фінансові питання, а розваги та любовні пригоди перенести на третю декаду лютого.

Вже від 13 лютого буде легше встановлювати міжособистісні стосунки, оскільки чоловіча планета Марс увійде на знак волелюбного Водолія, а ввечері 16 лютого до нього приєднається Венера – жіноча планета, яка відповідає за сферу взаємин, кохання, комфорт та насолоди. 22 лютого точне з'єднання Венери та Марса у Водолії, діє аспект до кінця місяця.

Від 17 лютого непередбачені події увірвуться в життя та заявлять про себе оригінальним способом. У Водолії об'єднаються планета любові та боротьби, сприяючи ексцентричній поведінці людей, несподіваному повороту у стосунках. Багато хто в цей період поводитиметься дивно та незвично. Це час раптовості та експресії, авантюрних любовних пригод, цікавих знайомств та бурхливих емоцій. Сприятливо спілкуватися в інтернет-просторі, реєструватися на сайтах знайомств та покращувати наявні взаємини, привносячи до них щось нове.

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ОВЕН

Транзити Марса, вашого управителя, чинять на вас досить сильний вплив, змушуючи вагатися між бажанням щось змінити у взаєминах і прагненням до комфорту та стабільності. У лютому багато що прояснюється, вам слід бути особливо уважними та чуйними зі своїми близькими та рідними людьми. Не соромтеся зайвий раз сказати про свої почуття, висловити подяку, надати допомогу та підтримку, якщо вона виявиться потрібна.

ТЕЛЕЦЬ

Додатковим приводом для гарного настрою стане підвищена увага протилежної статі. Обережність варто виявляти людям, які вже у стосунках. Приготуйтеся до змін та несподіваних обставин у спілкуванні з друзями та коханими – вони вас будуть дивувати та змусять похвилюватися. У другій половині лютого ви опиняєтеся в гущі подій, тому намагайтеся блиснути красою та дотепністю, а не дивними витівками.

БЛИЗНЯТА

Шлюбні стосунки проходять перевірку на міцність. Давній партнер може дуже дратувати ваше сприйняття навколишньої дійсності. Будь-яка дрібниця може зачепити ваші почуття і викликати бурхливу реакцію, тому в жодному разі не влаштовуйте розбірок з коханими та близькими людьми – з'ясування стосунків, напевно, закінчиться затяжним конфліктом. У третій декаді лютого загальне психологічне тло покращиться, головне не наробити дурниць до цього періоду.

РАК

З усіх боків може надходити тривожна інформація щодо вашої коханої людини. Не піддавайтесь на провокації! Напевно, у вашому оточенні є ті, хто заздрить вашому сімейному добробуту. У першій половині лютого бажано знизити свою активність у соціальних мережах, оскільки можна нарватися на уїдливі зауваження та необґрунтовану критику на свою адресу. Самотнім представникам може усміхнутися успіх, якщо вони в третій декаді місяця активно знайомляться в Інтернеті.

ЛЕВ

Оновлення необхідні для того, щоб зберегти дорогі стосунки. Ваше особисте життя змінюється кардинально, у будь-якому разі. Якщо ви давно у стабільному партнерстві, то настав час переходити на новий етап – розпочати спільне проживання, подумати про народження дитини, зайнятися придбанням спільного майна, переїхати тощо. Якщо залишати так само, як і раніше, то великий ризик розставання, особливо в середині лютого. Уникайте ідеалізації партнера, не приписуйте йому якості, яких немає!

ДІВА

У другій декаді місяця можливе якесь перезавантаження у взаєминах, але для когось це буде звільнення від стосунків, що зжили себе. Не забувайте, що кожна криза в любовній сфері, як і в будь-якій іншій, містить ще й нові можливості. Попереду нові зустрічі із цікавими людьми! Якщо вам дорогі наявні стосунки і ви хочете їх зберегти, обов'язково приготуйте коханій людині якийсь невеликий приємний сюрприз.

ТЕРЕЗИ

Лютий сповнений приємних любовних переживань, переважно позитивних. Усі, хто перебуває в парі, так і думатиме про поліпшення ситуації у взаєминах, ще більше зближення з партнером. Не стримуйте себе, створюйте атмосферу легкості та свята – у вас це чудово вийде. Самотнім серцям може повезти на сайті знайомств або на прогулянці у діловій поїздці. Можливий початок романтичного зв'язку з колегою, партнером по роботі.

СКОРПІОН

Місяць підходить для вирішення будь-яких питань, пов'язаних як із сімейними справами, так і шлюборозлучними процесами. Але також гарний час і для тих, хто шукає свого ідеального партнера. Особливо сприятливо проводити більше часу на сайті знайомств у другій половині лютого. Тому згадуйте про найвдаліші прийоми флірту як онлайн, так і в реальному житті. Успіх усміхнеться в далеких подорожах. Зверніть увагу на іноземців – напевно, їх багато в соціальних мережах у ваших контактах.

СТРІЛЕЦЬ

Навколишні відзначають вашу унікальність і здатність вільно виражати себе в колективі, що привертає до вас увагу багатьох людей. Далеко не з усіма вам захочеться підтримувати стосунки, а тим більше вступати у романтичний зв'язок. Виявляться ті почуття, яким ви не дозволяли виявлятися і довго стримувалися розумом. Заміжнім і одруженим слід усвідомлювати свої дії і не давати приводів для ревнощів. Ризики для взаємин досить великі, але місяць буде яскравим і незабутнім.

КОЗОРІГ

Ваша природна індивідуальність і серйозність намірів корисніші вам у першій половині лютого. У цей час ви задаєте тон у стосунках, ваші дії знаходять підтримку коханої людини. За необхідності розмови про спільне майбутнє, варто це зробити якнайшвидше. Від другої половини місяця атмосфера не сприяє ухваленню відповідальних рішень, більше хочеться свободи самовираження, новизни. Якщо ваші наявні взаємини вже дали тріщину, великий ризик їхнього завершення.

ВОДОЛІЙ

Місяць сприятливий для вирішення конфліктних ситуацій, возз'єднання з коханою людиною. Використовуйте цю можливість, якщо давно хочете з кимось помиритися, особливо з родичами та близькими людьми. Цікавий та насичений період для тих, хто вільний від стосунків. Темп спілкування в Інтернеті збільшиться, і з'являться нові однодумці, знайомі чи коханий. У третій декаді лютого можна зустріти незвичайну людину і закохатися в неї без пам'яті.

РИБИ

Ви будете досить промовисті, щоб переконати у своїй правоті практично будь-кого. Сила вашого впливу на членів сім'ї, романтичного партнера та інших людей значно зростає. Ви керуєте ситуацією в особистих взаєминах і саме від вас залежить їхня стабільність і добробут. Беріть ініціативу до своїх рук, пропонуйте різні варіанти розвитку, шукайте компроміс. Пора внести зміни до звичного сімейного устрою або давніх партнерських стосунків.

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