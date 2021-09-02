Гороскоп на 1-2 вересня для всіх знаків зодіаку: дні, коли не варто бути скромним

Гороскоп на 1-2 вересня для всіх знаків зодіаку: дні, коли не варто бути скромним

25-й місячний день, що розтягнувся майже на дві доби, ідеально підходять для втілення в життя грандіозних — наполеонівських — планів.

У цей час не варто бути скромним: проекти, які належить втілити в життя, повинні бути по-справжньому колосальними. Якщо взятися за них саме в цей час, обставини для їх реалізації складуться максимально сприятливо.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Овнів

Люди цими днями будуть схильні йти назустріч і допомагати в будь-яких — навіть найскладніших — ситуаціях: має сенс скористатися сприятливими обставинами, щоб вирішити важливі питання.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Тельців

Дні будуть визначальними для виконання важливого завдання, над яким ви працюєте останнім часом: чим більше ви сьогодні зробите, тим швидше вам вдасться здійснити задумане.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Близнят

Головне цими днями — не боятися перешкод, які із завидною завзятістю можуть виникати на вашому шляху: вони не такі серйозні, як здається, і за рішучих дій розсипляться самі собою.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Раків

Дні сприятливі для втілення в життя давньої мрії: щоправда, її доведеться брати штурмом, не відступаючи і проводячи наступ за наступом, тоді потрібна вам "фортеця" обов'язково впаде.

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Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Львів

Успішними обіцяють бути тільки ті фінансові операції, які жодним чином не пов'язані з ризиком, в іншому разі треба приготуватися до того, що все піде шкереберть.

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Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Дів

Яким би привабливим і перспективним не був проєкт, яким вам запропонують зайнятися, попросіть час на залагодження старих справ, інакше вони весь час будуть гальмувати вашу роботу.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Терезів

Незважаючи на важливі справи, які вам сьогодні доведеться здійснити, намагайтеся знайти час для себе: відпочиньте, почитайте що-небудь, крім професійної літератури, і просто побайдикуйте.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Скорпіонів

Енергії сьогодні буде не так вже й багато, як вам би того хотілося, тому витрачати її потрібно економно, вирішуючи тільки найважливіші питання і відмовляючись від другорядних.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Стрільців

День сприятливий для очищення — передусім на моральному рівні: спробуйте поглянути на себе збоку, виконавши роботу над припущенимии помилками і зробивши важливі висновки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Козерогів

Не варто втручатися в чуже особисте життя, особливо якщо вас про це не попросять: така ініціатива може виявитися караною, що надовго позбавить вас бажання вирішувати будь-які питання, крім своїх власних.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Водоліїв

Чим би ви сьогодні не займалися, дослухайтеся тільки до свого внутрішнього голосу — чужі поради можуть мати винятково рекомендаційний характер.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 – 2 вересня для Риб

До напруженості, яка може виникнути в стосунках з коханою людиною, важливо поставитися з легкістю, не посилюючи положення з'ясуванням стосунків і конфліктами без поважного на те приводу.

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