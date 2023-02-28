Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зайнятися побутом

День сприятливий для будь-якої активної діяльності, але зосередитися все ж краще на господарських і побутових справах.

Можна – і треба – залагоджувати стосунки з близькими людьми, які зіпсувалися останнім часом – сьогодні дуже легко встановити порозуміння одне з одним. А ось чого категорично не можна робити, то це зло – воно дуже швидко повернеться до свого "господаря" бумерангом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 1 березня для Овнів

Займаючись собою, пам'ятайте, що досконалість не має меж, тому не варто ставити перед собою нереальні цілі щодо перетворення свого духу й тіла: те, що їх не вдасться досягти, викличе серйозне розчарування.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 1 березня для Тельців

Не варто нічого обіцяти, якщо існує хоча б найменша ймовірність того, що ваші слова виявляться порожнім звуком: стосунки з людиною, очікування якої ви не виправдаєте, можуть зіпсуватися надовго.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 1 березня для Близнят

Незважаючи на велику кількість справ на роботі, необхідно спланувати день так, щоб залишився час для власної домівки: розберіть речі в шафах і позбудьтеся всього, чим давно не користуєтеся.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 1 березня для Раків

Не відштовхуйте людину, яка колись зачепила вас, а тепер хоче вибачитися: найімовірніше, її каяття є щирим, до того ж ніхто не зобов'язує вас спілкуватися з нею – важливо забути про образу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 1 березня для Левів

Якщо ви давно збиралися зробити ремонт, скористайтеся енергіями нинішнього дня: навіть серйозна перебудова житла мине легко й безболісно, тому можна без сумнівів розпочинати її.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 1 березня для Дів

Рухаючись до поставленої мети, головне – не метушитися: що більше зайвих рухів ви будете робити, то менше встигнете – енергія піде на дрібниці, що не мають жодного значення.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 1 березня для Терезів

Виявіть свою фірмову стриманість і не поспішайте висловлювати думку під час обговорення важливого питання –як професійного, так і особистого характеру, оскільки вона може виявитися помилковою.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 1 березня для Скорпіонів

Не варто підозрювати близького друга в непристойних вчинках лише тому, що хтось зі спільних знайомих може погано про нього казати: краще подумайте про те, яку мету може переслідувати ця людина.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 1 березня для Стрільців

Навіть якщо професійне завдання, яке вам сьогодні необхідно вирішити, на перший погляд здається незначним, не ставтеся до нього легковажно – невелика підготовка вам точно не завадить.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 1 березня для Козорогів

Не бійтеся планувати на цей день безліч справ: чим більше їх буде, тим легше ви впораєтеся з ними, тож не виявляйте надмірну скромність – заміряйтеся на справді грандіозні професійні – і побутові – проєкти.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 1 березня для Водоліїв

День сприятливий для ділових переговорів будь-якої складності – навіть найнезговірливіші партнери сьогодні будуть готові піти на поступки та досягти консенсусу з усіх – навіть дуже нелегких – питань.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 1 березня для Риб

Зірки наполегливо натякають вам на те, що настав час уже приділити увагу близьким людям, які давно цього потребують, і надалі не забувати про те, що у вас є не лише робочі, а й сімейні обов'язки.

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