Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли зранку краще нічого не робити

День, коли зранку краще нічого не робити – для будь-яких дій енергетика "встановиться" у другій половині дня.

На цей час і можна планувати роботу над вирішенням важливих – зважаючи на вихідний день – побутових питань, але рухатися до поставленої мети бажано поступово та без особливої активності – час для неї ще не настав. Також бажано складати професійні й особисті плани на майбутнє – в цей час вдасться визначити найважливіші цілі та зрозуміти, якими засобами найкраще їх досягти.

Овен

Успішними виявляться передусім ті представники вашого знака, які займаються розумовою працею: будь-яка ідея, яку ви обмірковуватимете в цей час, має всі шанси на успішне втілення в життя.

Телець

Дратівливість, яка ускладнюватиме вам життя від самого ранку, в жодному разі не можна зганяти на людях, які перебувають поруч – особливо це стосується близьких, які нічим перед вами не завинили.

Близнята

Небажано розкривати свої життєві чи професійні плани навіть у розмові з друзями та близькими, якщо, звісно, ви не хочете себе зурочити і таким чином втратити привабливі перспективи.

Рак

Найкращий релакс для вас сьогодні – прибирання у власному будинку: це заняття завжди вас заспокоює, і сьогоднішній день не стане винятком, тож ви не лише облагородите своє житло, але й отримаєте задоволення.

Лев

Одна з подій сьогоднішнього дня може підштовхнути вас до переоцінки всього свого попереднього життя. Не варто цього боятися: аналіз колишніх вчинків допоможе вам уникнути помилок у майбутньому.

Діва

Важливе рішення, яке вам належить ухвалити сьогодні, не стане для вас спонтанним – ви вже давно все продумали і визначилися з відповіддю, тож тепер ви маєте зробити лише одне – озвучити його.

Терези

Сьогодні вам випаде можливість поглянути на себе збоку: поведінка когось у вашому оточенні наведе вас на думки про те, що ви робите не так, а заразом підкаже, як виправити помилки.

Скорпіон

Зірки рекомендують вам звернути увагу на сон, який насниться вам цієї ночі: він відкриє вам очі на справжнє ставлення до вас людини, яку ви звикли вважати просто другом.

Стрілець

Не варто робити зауваження усім навколо, а також давати поради, про які вас не просять: велика ймовірність зіткнутися з людиною, яка неадекватно відреагує на вашу критику.

Козоріг

Агресія може підстерігати вас у будь-якому – найнесподіванішому – місці, включно з роботою і сім'єю: головне – не реагувати на недружні випади, інакше серйозного конфлікту не уникнути.

Водолій

Не варто відповідати грубістю на грубість, а агресією – на агресію: по-перше, у вас це однаково не виходить, а по-друге, результат такого зіткнення може бути неприємно непередбачуваним.

Риби

Сумних думок можна буде легко позбутися за допомогою фізичного навантаження – чому б вам не зайнятися посильним видом спорту або не зробити в будинку генеральне прибирання, вкинувши водночас усе непотрібне.

Читайте також: