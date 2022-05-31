Гороскоп на 1 червня для всіх знаків зодіаку: день із непростим початком

День почнеться непросто – негативна енергетика першої половини доби робитиме дратівливими навіть спокійніших людей.
На щастя, вже ближче до полудня ситуація почне змінюватися на краще: люди заспокояться, охочіше йтимуть назустріч одне одному, справи почнуть ладнатися, а настрій стане позитивним. Можна ставати до реалізації будь-яких проєктів, єдине, чого бажано уникати в цей час, – фізичних навантажень, вони можуть призвести до травм.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 1 червня для Овнів
Найкращий спосіб досягти поставленої мети – активні дії: ті, хто розгойдуватиметься і роздумуватиме над кожним своїм кроком, навряд чи зможуть розраховувати на серйозні результати.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 1 червня для Тельців
Пам'ятайте, що стати однією зі сторін конфлікту сьогодні – простіше простого, а ось вийти з нього без наслідків – не так просто, як здається на перший погляд, тож бажано стримувати емоційні пориви.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 1 червня для Близнят
Сни нинішньої місячної доби заслуговують на особливу увагу представників знака: у них може міститися підказка щодо того, кому з друзів можна довіряти, а кому – ні.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 1 червня для Раків
Ваш знак — мабуть, єдиний, представникам якого сьогодні не можна приховувати свої емоції і тим більше заганяти їх глибоко всередину — таким чином можна завдати собі серйозної моральної шкоди.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 1 червня для Левів
Необхідно звести спілкування з оточенням до мінімуму: критично налаштовані люди можуть спричинити занижену самооцінку, що для вас, на відміну від багатьох інших знаків, справжня катастрофа.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 1 червня для Дів
Найкращим засобом від поганих думок, які – як на зло! — будуть від самого ранку лізти в голову, є робота: потрібно завантажити себе справами по саму маківку, і нудьга випарується без сліду.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 1 червня для Терезів
Не поспішайте втручатися в чужий конфлікт, навіть якщо вам здасться, що в ньому все зрозуміло і прозоро, і ви чудово розумієте, хто має рацію, а хто винен: насправді все далеко не так, а ви опинитеся в незручному становищі.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 1 червня для Скорпіонів
Відчувши бажання когось вколоти або з когось пожартувати, спочатку порахуйте до десяти і тільки потім доводьте своє прагнення до фіналу, але буде краще, якщо ви відмовитеся від нього.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 1 червня для Стрільців
Цього дня велика ймовірність недоброзичливого ставлення з боку оточення: якщо таке трапиться, обійдіть потенційного кривдника стороною — нехай залишиться наодинці зі своєю злістю.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 1 червня для Козорогів
Чим закінчиться професійний конфлікт, що давно назріває, залежить тільки від вас: замість того, щоб лізти в пляшку, вчиніть мудро – спустіть ситуацію на гальмах.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 1 червня для Водоліїв
З друзями та рідними бажано спілкуватися у другій половині дня, коли душевна напруженість спаде і ви не зможете образити ні в чому не винних перед вами людей, як це зробили б зранку.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 1 червня для Риб
Підтримувати гарний настрій допоможуть приємні емоції, які, своєю чергою, викличе улюблений вид мистецтва – наприклад, приємна вуху класична музика чи вірші улюбленого поета.
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